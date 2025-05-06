Как ИП на ОСНО учитывать смс-рассылки в расходах

Рекламу в интернете можно списывать в расходы. Разбираемся, относится ли к ним смс-рассылки и как их учитывать.

Ситуация: ИП на ОСНО делает смс-рассылку о доставке товара, с приглашениями посетить магазин и скидками. Можно ли учесть такие расходы в качестве затрат на рекламу?

В налоговом учете затраты на услуги рассылки можно учесть при расчете налога на прибыль как прочие расходы, связанные с производством и реализацией на основании пп. 25 п. 1 ст. 264 НК. Законодатель не устанавливает каких-либо нормативов по данным видам услуг. А это значит, что расходы на деловую переписку принимаются к учету в полном объеме.

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СМС-оповещение не считается рекламой, так как у него другие функции. Даже рекламные СМС не всегда подпадают под признаки рекламы, потому что они адресованы конкретному получателю, а не неопределенному кругу лиц. Стоит учитывать затраты как связанные с производственной деятельностью.

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