Нет выручки, но есть расходы: декларация по налогу на прибыль

Ситуация: организация не оказывала услуги в 1 квартале 2025 года. По итогам отчетного периода получилось, что сумма расходов (зарплата, страховые взносы и др.) больше доходов. Как отразить в декларации минимальные значения?
При заполнении декларации организация может вручную обнулить суммы расходов. За занижение расходов в налоговом учете ответственность не предусмотрена.
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Так как период по налогу на прибыль — год, и декларация заполняется нарастающим итогом, нет смысла вносить изменения в налоговый учет. При заполнении деклараций за следующий отчетный период нужно сформировать документ с полными данными.
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Комментарии1
А с какой целью? Чтобы вопросов не было? Так это бизнес. Не дОлжно бояться вопросов, если есть, что ответить. А если ответить нечего, то, может, лучше и не лезть?