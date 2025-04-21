Нет выручки, но есть расходы: декларация по налогу на прибыль

У организации в I квартале 2025 года не было выручки, но были расходы. Как заполнить декларацию, чтобы к компании не было претензий?

Ситуация: организация не оказывала услуги в 1 квартале 2025 года. По итогам отчетного периода получилось, что сумма расходов (зарплата, страховые взносы и др.) больше доходов. Как отразить в декларации минимальные значения?

При заполнении декларации организация может вручную обнулить суммы расходов. За занижение расходов в налоговом учете ответственность не предусмотрена.

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Так как период по налогу на прибыль — год, и декларация заполняется нарастающим итогом, нет смысла вносить изменения в налоговый учет. При заполнении деклараций за следующий отчетный период нужно сформировать документ с полными данными.

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