Когда научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы освобождаются от НДС

Организации, которые выполняют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) могут претендовать на льготы по НДС. Рассказываем, в каких случаях можно получить освобождение от налога.

НИОКР освобождаются от НДС по пп. 16, 16.1 п. 3 ст. 149 НК по нескольким основаниям:

1. Если работы выполнены за счет бюджетных средств, средств Российского фонда технологического развития и фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности.

Это можно подтвердить договором на выполнение работ с указанием источника финансирования, письменным уведомлением заказчика о выделении бюджетных средств. В соответствии с письмом Минфина от 22.03.2024 № 03-07-07/25824 освобождение могут применять как исполнители, так и соисполнители работ.

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2. Если работы выполняют образовательные или научные организации на основе хозяйственных договоров.

3. Если выполняемые работы связаны с созданием новой продукции и технологий или с их усовершенствованием. При этом в состав работ должны входить: разработка конструкции инженерного объекта или технической системы (новых технологий), создание и испытание опытных образцов.

НК не содержит определения, какие именно работы для целей применения освобождения относятся к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. Позиция Минфина заключается в том, что на основании п. 1 ст. 11 НК можно использовать институты, понятия и термины других отраслей законодательства.

Когда суды рассматривают споры об отнесении работ к научно-исследовательским в целях пп. 16 п. 3 ст. 149 НК, то они ссылаются на правила ГК, регулирующие содержание договора на научно-исследовательские работы, а также на формулировки положений. Из договора и приложений к нему, по мнению судов, должно вытекать, что осуществляемая деятельность направлена на выполнение определенных научных исследований, разработку новых продуктов, документации.

Льгота — право, а не обязанность. Поэтому п. 5 ст. 149 НК подразумевает, что исполнитель вправе отказаться от нее и платить НДС в обычном порядке.

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