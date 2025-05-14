Как заполнить счет-фактуру при оплате услуг через посредника

Счет-фактуры служат основанием для получения вычета по НДС. Разбираемся, как заполнить документ, если организация оплачивает услуги через третье лицо.

Ситуация: организация оплатила роялти иностранному контрагенту через посредника. Как правильно оформить документы по НДС?

При приобретении товаров у иностранного контрагента, российский покупатель должен выполнить обязанности агента по НДС, даже если он перечисляет деньги через третью сторону. Налоговым агентом признается тот, кто покупает товары, а не оплачивает их.

Научитесь выставлять счета-фактуры, исчислять и уплачивать НДС на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025». Вы сможете вести книги покупок и продаж, оформлять счета-фактуры и работать с НДС на ОСНО и УСН. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 69% за 7 900 рублей.

По п. 1, п. 3 ст. 44 и п. 1 ст. 45 НК возложить обязанность агента на третье лицо нельзя. При приобретении у иностранного лица товаров, услуг или работ, оплата за которые производится в адрес другой организации, российская должна удержать и уплатить в бюджет НДС как налоговый агент. Такая же позиция содержится в письме Минфина от 14.11.2024 № 03-07-08/112986.

В счете-фактуре в качестве продавца указывается иностранный поставщик, а покупателем служит сама организация. Подписывает этот документ руководитель и главный бухгалтер налогового агента. Счет-фактура составляется в одном экземпляре.

В декларации по НДС налоговый агент заполняет раздел 2 по каждому контрагенту—иностранному лицу. Если договоров с одним контрагентом несколько, то заполняется только один раздел 2.

По строке 020 раздела 2 указывается наименование иностранного лица-продавца. Так как у иностранного продавца нет российского ИНН, по строке 030 ставится прочерк.

А по строке 070 раздела 2 приводится код операции. При приобретении товаров, работ, услуг у иностранных организаций — код 1011721. НДС, удержанный налоговым агентом, отражается в строке 060 раздела 2 декларации.

Если организация является плательщиком НДС и имеет право на вычет по приобретенным у иностранного контрагента товарам (работам, услугам), то принимаемый к вычету НДС отражается в разделе 3 декларации по строке 180.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.