ООО заключило договор с платежным агентом ВЭД: какими налогами облагать операции

Чтобы перевести средства за рубеж организации часто заключают агентский договор с иностранной компанией. Разбираемся, какое будет налогообложение у таких операций.

Ситуация: ООО на УСН заключило агентский договор, по которому иностранная компания-агент обязуется перевести деньги контрагенту принципала. Как вести учет по такой операции и какие налоги нужно уплатить?

НДС взимается, если местом реализации признается территория РФ. По общему правилу местом реализации признается место нахождения продавца товаров. Исключения поименованы в пп. 4 п.1 ст. 148 НК — в этих случаях местом реализации признается место нахождения покупателя. Агентские услуги не указаны в этой норме, поэтому доход агента не облагается НДС.

По п. 1 ст. 306 НК налог на прибыль иностранная организация уплачивает, если получает доходы от источников РФ, поименованные в ст. 309 НК. В этой норме нет агентского вознаграждения за услуги не на территории РФ. Поэтому и налога на прибыль у агента не будет.

Научитесь исчислять и уплачивать НДС и налог на прибыль по операциям с иностранными контрагентами, а также сдавать всю отчетность на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД». В программу курса мы добавили уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО.

Налоговый расчет о суммах, выплаченных иностранным организациям доходов, должны сдавать агенты по налогу на прибыль. То есть в случаях, когда иностранная компания должна уплачивать российский налог на доходы, и при этом у нее в РФ нет представительства или филиала.

Так как дохода от источника в РФ нет, российская организация не будет налоговым агентом по налогу на прибыль. Ей не нужно сдавать расчет о выплаченных доходах иностранным организациям, если нет других данных для его заполнения согласно письму ФНС от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@.

По этой операции будет валютный контроль. Его вид зависит от суммы контракта. При операциях до 1 млн руб., будет достаточно указать в платежном поручении код операции. Но эту информацию стоит уточнить в банке организации.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.