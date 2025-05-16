Организация перекупила долг: как правильно начислить НДС 

Организации вправе перекупать долг другой компании по договору цессии. Рассказываем, как начислить НДС при погашении задолженности.

Ситуация: организация приобрела у другой компании право требования валютных обязательств с дисконтом. Нужно ли начислять НДС при учете того, что должник — нерезидент?

Согласно п. 2 ст. 155 НК при погашении должником своего обязательства цессионарий определяет налоговую базу по НДС как разницу между суммой дохода от должника и суммой приобретения требования. Этот порядок применяется как при переуступке права требования, так и при прекращении обязательства.

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НДС определяется с межценовой разницы по расчетной ставке 20/120. Порядок используется вне зависимости от того, какие операции — освобождаемые или облагаемые НДС, лежат в основе договора реализации согласно письму Минфина от 31.07.2020 № 03-07-11/67405.

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