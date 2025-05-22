Какие кадровые документы можно хранить без согласия сотрудника, а какие — только с ним

Личные данные физлица можно использовать только при трудоустройстве, служебном продвижении или для обеспечения безопасности. Разбираемся, какую информацию можно хранить без согласия работника, а какие — только с ним.

Документы, которые можно хранить без согласия

Без согласия работника можно хранить: заявление о приеме на работу, приказ о приеме на работу, должностную инструкцию, согласие на обработку персональных данных, трудовой договор, договор о материальной ответственности (если сотрудник будет материально ответственным лицом).

По мере служебной деятельности сотрудника можно прикреплять к личному делу дополнительные соглашения к трудовому договору, приказы, которые имеют отношение к трудовой деятельности этого сотрудника, например, о премировании, копии документов, которые отражают квалификацию и профессиональные качества работника, например, диплома о переподготовке или получении дополнительной специальности, рекомендательные письма.

Когда сотрудник увольняется, можно хранить заявление об увольнении, приказ, и документы, закрывающие материальную ответственность работника.

Документы, для которых нужно согласие

Для хранения аттестационных листов, копий медосмотров нужно получить согласие сотрудника. Это стоит закрепить в согласии на обработку персональных данных. Копии документы об образовании, справки об отсутствии или наличии судимости тоже нельзя хранить без согласия.

Проверяющие могут оштрафовать компанию или должностное лицо, если сочтут сведения в личных делах избыточными. Так происходит, если документы не относятся к служебной деятельности специалиста, но хранятся в личном деле.

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А по мнению Роструда копии документов с ключевыми личными данными нельзя хранить в личном деле. То есть при приеме сотрудника на работу кадровик должен с ними ознакомиться, внести сведения в реквизиты и вернуть владельцу.

Из личных дел стоит убрать копии паспорта, СНИЛС, свидетельство о выдаче ИНН, копии свидетельств о заключении или расторжении брака, свидетельства о рождении ребенка, копии военного билета.

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