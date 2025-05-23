Нужно ли автономной некоммерческой организации применять ККТ

54-ФЗ разрешает некоторым организациям не применять ККТ. Разбираемся, относится ли к исключениям автономная некоммерческая организация.

Ситуация: АНО организует досуговые мероприятия, дополнительный ОКВЭД — доп. образование для детей и взрослых. Нужно ли применять ККТ?

Образовательные организации при оказании услуг могут не применять ККТ согласно п. 13 ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

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В соответствии с п. 18 ст. 2 закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ими признаются некоммерческие организации, которые ведут образовательную деятельность на основании соответствующей лицензии. А значит, НКО и АНО, которые оказывают образовательные услуги, могут не применять ККТ.

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