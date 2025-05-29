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Бухгалтерский учет

На каком счете бухгалтерского учета отражать одноразовые перчатки и маски

На предприятии одноразовые перчатки и маски — расходный материал, который ежедневно используется в большом количестве. Как правильно отражать такие расходники в учете?
На каком счете бухгалтерского учета отражать одноразовые перчатки и маски
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Организация учета масок, перчаток зависит от их срока полезного использования и возможного количества использования (разовое или многоразовое):

  • 10.01 — разового использования СПИ < 12 мес.;

  • 10.10 — многоразового использования СПИ < 12 мес.;

  • 10.21 — если в учетной политике по БУ такие активы отнесены к несущественным вне зависимости от СПИ (в БУ стоимость списывается в момент приобретения).

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