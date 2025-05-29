На каком счете бухгалтерского учета отражать одноразовые перчатки и маски

Организация учета масок, перчаток зависит от их срока полезного использования и возможного количества использования (разовое или многоразовое):

10.21 — если в учетной политике по БУ такие активы отнесены к несущественным вне зависимости от СПИ (в БУ стоимость списывается в момент приобретения).

Сложные вопросы, законодательные новшества и особенности учета и исчисления налогов в 2025 году разберем на VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в онлайн-режиме! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня. Он будет интересен всем бухгалтерам: мы обсудим изменения по УСН и НДС, работу с маркетплейсами, ответы на налоговые требования и переход на аутсорс.

Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции нашел точки для своего роста! Купить онлайн-билет.