Ввоз товара в другую страну без пересечения границы РФ: что с налогами

Разбираем, должна ли платить налоги российская компания, если товар приобретается за рубежом и продается в страну ЕАЭС без ввоза в РФ.

Если товары будут приобретены на территории одного государства и без ввоза на территорию РФ отгружены в страну ЕАЭС, то данная операция не является ни импортом товаров, ни экспортом.

Это объясняется следующим. НДС облагается именно ввоз товаров с территории иностранного государства – участника ЕАЭС на территорию РФ.

При транзитной торговле ввоза товаров на территорию РФ для их использования в России не производится. Следовательно, данная операция импортом не признается.

В связи с этим в отношении приобретенных и принятых на учет товаров, не ввезенных на территорию РФ, НДС уплачивать не нужно (письмо Минфина от 05.10.2010 № 03-07-08/276).

Экспортом в страну ЕАЭС признается вывоз реализуемых товаров с территории России на территорию другого государства — участника ЕАЭС (абз. 23 п. 2 приложения 18 к договору о ЕАЭС). При транзитной торговле вывоза товаров с территории РФ не производится. Поэтому продажа товаров, приобретенных на территории другой страны и отгруженных покупателю из ЕАЭС без ввоза на территорию РФ, экспортной операцией не признается.

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Если товары, приобретаемые российской организацией на территории иностранного государства, реализуются в страну ЕАЭС без их ввоза на территорию Российской Федерации, то местом реализации товаров территория России не является. Следовательно, реализация таких товаров не признается объектом налогообложения НДС.

Российский продавец должен оформить:

товарную накладную по форме ТОРГ-12 или по самостоятельно разработанной форме;

CMR (если российская организация отдельно оказывает услуги по доставке товаров до склада иностранного покупателя).

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