Что делать с НДС при возврате брака из ЕАЭС

Реализация товаров в ЕАЭС облагается НДС по нулевой ставке при подтверждении операции. Если товар вернули, то неясно: нужно ли пересчитывать НДС и менять данные в декларации.

Ситуация: организация реализовала товар в Беларусь в первом квартале 2025 года. Однако покупатель вернул часть бракованного товара во втором квартале. Компания не подтверждала НДС по нулевой ставке в первом квартале, нужно ли ей пересдавать декларацию за этот период и указывать НДС 20%?

Если организация будет подтверждать нулевую ставку, в документах нужно учитывать возврат части товара.

Согласно положениям Протокола о порядке взимания косвенных налогов от 29.05.2014 к Договору о ЕАЭС, если объем или количество экспортных товаров уменьшается из-за их возврата по причине ненадлежащего качества, то налоговая база по НДС, связанная с экспортом, подлежит корректировке. Она должна быть произведена в том налоговом периоде, когда стороны пришли к соглашению о возврате ранее экспортированных товаров.

Однако стоит учитывать, что национальное законодательство государства-члена ЕАЭС (например, законодательство РФ) может предусматривать иные правила и сроки корректировки, как это указано в п. 11 Протокола.

Отгрузку в 1 квартале можно не отражать, если организация будет подтверждать нулевую ставку по части товара.

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