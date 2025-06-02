Оказание услуг посольству: будет ли НДС у российской компании
Согласно ст. 164 НК, налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации:
…товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного пользования дипломатического или административно-технического персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей.
Так что, в данном случае организация должна применить ставку НДС 0%.
И подтвердить ее так же, как экспорт. Основной документ для подтверждения нулевой ставки — письмо из посольства с перечнем приобретенных товаров.
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