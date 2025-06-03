Разработка ПО исполнителем из Беларуси: когда нужно платить НДС

Организация на УСН с НДС 7%, заключила договор с белорусским исполнителем на разработку программного обеспечения. Место реализации услуг является Россия. Выступает ли организация налоговым агентом и по какой ставке удерживать НДС?

В данном случае организация-заказчик выступает налоговым агентом и обязана удержать НДС по ставке 20% с вознаграждения белорусской компании.

Даже если белорусская компания — неплательщик НДС по своему законодательству, в России не применяется иностранное законодательство. В данном случае применяется международное законодательство — Протокол 18 к договору ЕАЭС.

Согласно подп. 4 п. 29 Протокола 18 к договору ЕАЭС, местом реализации в случае разработки ПО (как и передачи прав на него), является место нахождения заказчика, т.е. Россия.

И применяются нормы нашего Налогового кодекса, согласно которым реализация ПО и/или услуги разработки ПО, облагаются НДС по обычной ставке 20%. Поэтому иностранная компания должна его уплатить. Поскольку они не стоят на учете в России, то организация-заказчик, является налоговым агентом и должна удержать НДС.

При этом система налогообложения организации-заказчика так же роли не играет.

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