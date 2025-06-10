Какие документы подавать в военкомат при приеме сотрудника с удостоверением призывника

Работодатели обязаны уведомлять военкомат о приеме военнообязанного работника. Как поступить с сотрудником, у которого есть приписное удостоверение?

По ст. 8 ФЗ от 28.03.1998 № 53-ФЗ состоящим на воинском учете гражданам выдается один из документов, к которым относится удостоверение призывника.

При приеме на работу по Положению о воинском учете (утв. Постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719) при приеме на работу проверяется наличие и подлинность документов воинского учета, в том числе такого удостоверения.

В течение 5 дней со дня принятия на работу в соответствующий военкомат работодатель направляет сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету. Форма представлена в Приложении № 2 к указанному Положению. Отдельного документа для призывников не предусмотрено.

При приеме призывника его оповещают о необходимости личной явки в военкомат или возможности направления сведений через портал Госуслуг.

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