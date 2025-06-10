Можно ли использовать чек с маркетплейса для авансового отчета
Ситуация: сотрудник как физлицо купил на маркетплейсе товар для компании. В бухгалтерию он предоставил электронный чек. Можно ли использовать такой документ для оформления авансового отчета?
Электронный чек допустимо распечатать и включить в состав авансового отчета. Бумажная версия документа будет иметь ту же юридическую силу, что и обычный кассовый чек, созданный с помощью ККТ.
Ключевой момент согласно п. 4 ст. 1.2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ — наличие в чеке информации, позволяющей однозначно идентифицировать совершенную покупку и принять его к учету как документ, удостоверяющий факт оплаты. При наличии этих данных чек можно принять для подтверждения произведенных расходов.
Читайте также по теме чеков:
Чек коррекции: как оформить, если забыли указать признак агента.
Нужно ли автономной некоммерческой организации применять ККТ.
VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.
Начать дискуссию