Можно ли использовать чек с маркетплейса для авансового отчета

Если сотрудник приобрел для организации товары на маркетплейсе, то подтвердить расходы он может с помощью чека. Разбираемся, обладает ли такой документ юридической силой и можно ли использовать его для авансового отчета.

Ситуация: сотрудник как физлицо купил на маркетплейсе товар для компании. В бухгалтерию он предоставил электронный чек. Можно ли использовать такой документ для оформления авансового отчета?

Электронный чек допустимо распечатать и включить в состав авансового отчета. Бумажная версия документа будет иметь ту же юридическую силу, что и обычный кассовый чек, созданный с помощью ККТ.

Ключевой момент согласно п. 4 ст. 1.2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ — наличие в чеке информации, позволяющей однозначно идентифицировать совершенную покупку и принять его к учету как документ, удостоверяющий факт оплаты. При наличии этих данных чек можно принять для подтверждения произведенных расходов.

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