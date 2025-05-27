Чек коррекции: как оформить, если забыли указать признак агента

ИП выступал агентом, но чеки выставлял без признака агента. Разбираем, как правильно оформить чеки коррекции и нужно ли это делать? Можно ли выбить чек коррекции на общую сумму и приложить к нему реестр операций?

Обязательные реквизиты кассового чека перечислены в п. 1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ:

наименование документа ;

порядковый номер за смену;

дата, время и место (адрес) осуществления расчета;

наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя — пользователя;

идентификационный номер налогоплательщика пользователя;

применяемая при расчете система налогообложения ;

признак расчета (получение средств от покупателя (клиента) — приход, возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него, — возврат прихода, выдача средств покупателю (клиенту) — расход, получение средств от покупателя (клиента), выданных ему, — возврат расхода);

наименование товаров, работ, услуг за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием НДС (для плательщиков налога);

сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм НДС по этим ставкам (для плательщиков налога);

форма расчета (оплата наличными деньгами и (или) в безналичном порядке), а также сумма оплаты наличными деньгами и (или) в безналичном порядке;

должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем;

регистрационный номер контрольно-кассовой техники;

заводской номер экземпляра модели фискального накопителя;

фискальный признак документа;

адрес сайта уполномоченного органа в сети «Интернет», на котором может быть осуществлена проверка факта записи этого расчета и подлинности фискального признака;

абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя (клиента) в случае передачи ему кассового чека в электронной форме;

адрес электронной почты отправителя кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме в случае передачи покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме;

порядковый номер фискального документа;

номер смены ;

фискальный признак сообщения (для кассового чека или бланка строгой отчетности, хранимых в фискальном накопителе или передаваемых оператору фискальных данных);

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В составе обязательных реквизитов кассового чека нет «признака агента», поэтому штрафа за неправильное пробитие чека в этом случае не будет , но тогда налоговики будут считать все полученные деньги доходом ИП.

ИП придется каждый раз им доказывать, что его доход — это только вознаграждение, которое он получил, как агент. Поэтому лучше все-таки сделать чек коррекции. Его можно оформить на общую сумму и приложить к нему реестр операций, в котором указать суммы и даты оплаты.

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