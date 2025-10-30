Как проверить чек: через сервис ФНС и приложение

Зачем нужно проверять чеки на подлинность

Процедура проверки дает возможность сопоставить информацию о приобретении, зафиксированную в фискальном документе, с данными, переданными магазином в налоговые органы. Приведем наглядные примеры ситуаций, когда эта проверка полезна потребителю и предпринимателю.

Потребитель Предприниматель Удостовериться в точности сведений кассового документа. Недостоверный чек лишит возможности подтвердить расходы, вернуть товар, воспользоваться гарантийным ремонтом либо оформить налоговый вычет Убедиться, что используемая касса и программное обеспечение соответствуют актуальным нормам и генерируют правильные чеки Проконтролировать добросовестность продавца относительно выдачи правильных кассовых документов Обеспечить получение квитанций оператором фискальных данных (ОФД) и передачу в ФНС

Любой вправе проверить действительность чека. Чаще всего инициаторами выступают покупатели. Количество проверок одного и того же чека неограниченно и осуществляется абсолютно бесплатно.