Как проверить чек: через сервис ФНС и приложение

Зачем нужно проверять чеки на подлинность
Процедура проверки дает возможность сопоставить информацию о приобретении, зафиксированную в фискальном документе, с данными, переданными магазином в налоговые органы. Приведем наглядные примеры ситуаций, когда эта проверка полезна потребителю и предпринимателю.
Потребитель
Предприниматель
Удостовериться в точности сведений кассового документа. Недостоверный чек лишит возможности подтвердить расходы, вернуть товар, воспользоваться гарантийным ремонтом либо оформить налоговый вычет
Убедиться, что используемая касса и программное обеспечение соответствуют актуальным нормам и генерируют правильные чеки
Проконтролировать добросовестность продавца относительно выдачи правильных кассовых документов
Обеспечить получение квитанций оператором фискальных данных (ОФД) и передачу в ФНС
Любой вправе проверить действительность чека. Чаще всего инициаторами выступают покупатели. Количество проверок одного и того же чека неограниченно и осуществляется абсолютно бесплатно.
Как узнать, поддельный чек или нет
Сделали таблицу с основными отличительными признаками оригинального и поддельного чека:
Признак
Фальшивый чек
Настоящий чек
Дата и место совершения покупки
Английский формат, неполные
Полный адрес или веб-сайт
Сумма и цель платежа
Неточное, сомнительное
Четкое указание товаров, услуг
Название товара или услуги
Отсутствует или недостоверно
Корректно отражено
Идентификационный номер продавца (ИНН)
Невозможно проверить в реестре
Легко доступен в государственном реестре
Возможность проверки чека
Отсутствие ссылок (для электронных чеков) или QR-кодов
Включены ссылки (на электронных чеках) на ОФД и налоговую
Оформление реквизитов
Могут отсутствовать обязательные поля
Все необходимые реквизиты присутствуют
Эти различия помогут распознать фальсификацию и защититься от возможных финансовых рисков.
Какие реквизиты должны быть в чеке
Перечень реквизитов, обязательных для отображения в бумажной версии кассового чека, выглядит так:
Тип документа — обязательно указывается название документа, например, «кассовый чек».
Номер чека в смене — каждый чек имеет уникальный порядковый номер внутри одной рабочей смены.
Место и время операции: фиксируются дата, точное время покупки и адрес места осуществления расчета (например, фактический адрес торговой точки).
Идентификационные данные продавца — наименование юридического лица либо фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя.
ИНН субъекта хозяйственной деятельности, который выдал чек.
Признак операции: существует четыре возможных варианта: приход денежных средств, расход, возврат ранее поступивших («возврат прихода») и возврат потраченных средств («возврат расхода»).
Перечень приобретаемых товаров и услуг — включаются наименования позиций, цены единиц продукции, количества покупок и итоговая стоимость с учетом применяемых скидок или надбавок. Данный пункт обязателен, если номенклатуру возможно установить непосредственно в момент совершения платежа.
Метод расчетов: виды платежей включают полную оплату сразу, предоплату (полностью или частично), внесение авансового платежа, покупку в рассрочку, передачу имущества в кредит или погашение задолженности по кредиту. Полностью зафиксированный метод расчета не включается в бумажный вариант чека.
Ставка НДС для каждого пункта перечня товаров и услуг отдельно.
Форма и сумма произведенного платежа — сюда входят способы оплаты (наличные средства, банковская карта, зачет аванса, приобретение в кредит или погашение долга по нему).
Итоговые суммы НДС по различным ставкам, таким как 0%, 5%, 7%, 10%, 20% и прочие ставки, или общая сумма без учета НДС.
Данные кассира — ФИО либо идентификационный номер устройства самообслуживания, если операция выполнена автоматически.
Как проверить подлинность кассового чека
Подлинность кассового чека можно проверить тремя способами:
Через сайт ФНС. Для проверки нужно ввести все данные вручную.
На сайте оператора фискальных данных (ОФД). В таком случае проверить можно только тот чек, которые в ФНС передал конкретный ОФД.
В приложении ФНС.
Как проверить чек на сайте ФНС
Проверить чек на сайте ФНС просто. Разберем алгоритм на примере бумажного чека — для электронного он аналогичен.
1. Зайдите на главную страницу сайта.
2. Пролистайте вниз до раздела «Проверьте чек прямо сейчас» и введите реквизиты чека в поле.
3. Нажмите на кнопку «Проверить» и дождитесь результата.
Как проверить чек в приложении ФНС
Приложение бесплатно и совместимо с устройствами на базе операционных систем iOS и Android. Пошаговый алгоритм проверки выглядит так:
1. Авторизуйтесь удобным способом: по номеру телефона, через личный кабинет налогоплательщика или портал Госуслуг.
2. Отсканируйте QR-код на чеке.
3. Дождитесь результата сканирования.
С чеком также доступны действия — подать жалобу или повторить проверку.
В ситуациях, когда считывание QR-кода невозможно из-за повреждений или технических проблем, можно воспользоваться ручным вводом реквизитов.
При этом потребуется та же информация, что запрашивается на официальном ресурсе Федеральной налоговой службы.
Почему чек не прошел проверку
Если чек не удается обнаружить через сервис на сайте налогового органа или ОФД, рекомендуем сначала внимательно перепроверить введенную вами информацию на предмет случайных ошибок или опечаток.
Один из надежных методов избежать подобной проблемы — использование официального мобильного приложения ФНС, которое позволяет легко сканировать QR-код.
Иногда даже правильный ввод реквизитов не приносит результата. Причиной этому может стать потеря связи между кассовым аппаратом и сервером ОФД. В таких обстоятельствах данные чека могут поступить с некоторой задержкой, вплоть до месяца. Поэтому можно подождать некоторое время и провести повторную попытку.
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
