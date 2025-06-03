Баллы и базовое вознаграждение Ozon: как ответить на требование ФНС

Поступило требование от ФНС: организация не включила в состав доходов на УСН баллы и базовое вознаграждение Ozon. Как корректно ответить на требование?

Согласно п. 2.6.1.2. оферты Ozon:

В рамках подключения к расчетам Баллами за скидки Продавец дает поручение Ozon устанавливать скидки на товары от имени и за счет Продавца (с последующим начислением Баллов).

А также п. 2.6.1.3.:

Ozon обязан начислить Продавцу Баллы, которые Продавец использует для получения скидки на услуги по Договору...

Это значит, что скидки на товар Ozon дает покупателям от имени продавца.

Далее Озон предоставляет скидку продавцу на услуги в размере начисленных баллов. То есть по условиям договора, продавец в целях продвижения товара и увеличения продаж, дает согласие на то, чтобы Ozon давал покупателям скидку на товары, а также снижаются расходы продавца на услуги маркетплейса. Баллы не являются доходом по УСН.

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Базовое вознаграждение Ozon — это строка 12 отчета, указывается для расчета скидки, которую предоставляет маркетплейс на свои услуги, а стоимость услуг указывается в универсальном передаточном документе (УПД).

При этом стоимость проданного товара по столбцам отчета рассчитывается следующим образом:

Ст. 5 + ст. 6 — ст. 13 — ст. 14.

В ответе на требование можно указать то, что налоговая база рассчитана в соответствии с ежемесячными отчетами Ozon, как стоимость проданного товара и выплат по механикам лояльности партнеров, стоимость удержанного маркетплейсом вознаграждения из дохода не вычиталась.

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