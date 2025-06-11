ИП принимает оплату через терминал: нужна ли ККТ
Ситуация: ИП принимает оплату за товары через терминал (безналичная оплата, торговый эквайринг). Нужно ли использовать ККТ?
Когда покупатель оплачивает товар или услугу банковской картой через POS-терминал, продавец должен пробить сумму на кассе и выдать клиенту кассовый чек на бумаге или направить его в электронном виде по email или СМС на мобильный номер телефона. Если POS-терминал интегрирован с кассовой программой, при безналичной оплате фискальный чек сформируется автоматически.
Наличие терминала не освобождает от использования ККТ. При этом неважно — будет ли система интегрирована с кассой или нет, чеки все равно должны быть пробиты.
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