Счет-фактура выставлен после отгрузки: что делать

Счет-фактуру необходимо выставлять в момент отгрузки товаров. Если сделать это позже, ФНС может потребовать убрать документ из книги покупок и подать уточненную декларацию.

Ситуация: организация отгрузила контрагенту товар и выставила счет-фактуру на всю сумму. Однако покупатель оплатил часть стоимости и появилась еще одна счет-фактура. ФНС во время камеральной налоговой проверки потребовала скорректировать данные по НДС.

Счет-фактура на полную стоимость оформляется в момент передачи товаров или оказания услуг без учета предоплаты. Делать документ после отгрузки некорректно, поскольку все поступления после отгрузки не могут считаться авансом.

Чтобы исправить декларацию по НДС при ошибочном внесении лишнего счета-фактуры, необходимо выполнить следующие действия:

Аннулировать ошибочно выставленный счет-фактуру. Для этого следует внести корректировки в книгу продаж, создав дополнительный лист за период, в котором был зарегистрирован неверный счет-фактура. Числовые данные ошибочного счета-фактуры указываются с отрицательным значением. После внесения изменений необходимо подать уточненную декларацию по НДС за тот квартал, к которому относится дополнительный лист с аннулированным счетом-фактурой.

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