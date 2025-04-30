Как определять налоговую базу по НДС при торговле на Яндекс.Маркете

При торговле на маркетплейсе продавцу нужно корректно определять дату получения дохода. Рассказываем, как это сделать в целях исчисления НДС.

Ситуация: у организации возникла разница между декларацией по налогу на прибыль по отгруженным (но не реализованным) товарам и декларацией по НДС. Верно ли это?

Моментом определения налоговой базы по НДС по п. 1 ст. 167 НК считается наиболее ранняя из дат: день отгрузки (передачи) товаров или день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров.

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По п. 3 ст. 271 НК датой получения дохода признается дата реализации товаров, определяемая в соответствии с п. 1 ст. 39 НК, независимо от фактического поступления денежных средств , а также при реализации товаров по договору комиссии датой получения дохода от реализации признается дата реализации принадлежащего комитенту имущества, указанная в извещении комиссионера о реализации и в отчете комиссионера.

В основном моментом определения базы по налогу на прибыль будет являться переход права собственности покупателю. А вот момент начисления НДС не зависит от перехода права собственности, НДС начисляется уже при отправке товара покупателю.

Поэтому возможно возникновение разницы между суммой налоговой базы по налогу на прибыль и по НДС, так как Яндекс в документах четко разделяет дату отправки и дату доставки (получения товара покупателем). Они могут происходить в разных кварталах.

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