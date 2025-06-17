Как скорректировать временные разницы у амортизированного ОС

При учете амортизации основных средств иногда возникают расхождения между данными бухгалтерского учета и налогового учета. Эти расхождения называются временными разницами. Разбираемся, как скорректировать их у амортизированного ОС.

Ситуация: у организации полностью амортизировано ОС, сейчас производится пересмотр СПИ. Как скорректировать временные разницы?

Если ОС уже полностью амортизировано, то добавление срока полезного использования ничего не изменит, потому что нет стоимости к уменьшению. Исправить уже начисленную амортизацию тоже нельзя — она не повлияет на добавочный капитал.

В бухгалтерском учете можно попробовать один из этих вариантов:

признать ошибку прошлых лет (например, в начале неверно установили СПИ, не скорректировали балансовая стоимость при переходе на ФСБУ 6/2020 и пр.) Ошибки исправляются по правилам ПБУ 22/2010;

провести переоценку ОС. Тогда можно будет снова устанавливать оставшийся СПИ и начислять амортизацию.

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