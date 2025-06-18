Какие документы для регистрации недвижимости можно представить в Росреестр на бумаге
С 1 марта 2025 года вступили в силу новые правила, согласно которым юридические лица должны подавать заявления и сопутствующие документы в Росреестр исключительно в электронной форме. Однако из этого правила есть исключения. В каких случаях бумажные документы всё ещё можно подать — разъяснил Росреестр в письме от 28.04.2025 № 06-00956/25.
В каких случаях возможна подача документов на бумаге
На бумажном носителе документы можно представить, если:
стороной сделки является физическое лицо (исключение — договоры участия в долевом строительстве);
документы подаются до 1 января 2026 года от:
крестьянских (фермерских) хозяйств — юрлиц,
СНТ, ОНТ,
гаражных кооперативов,
жилищных/жилищно-строительных кооперативов,
ТСЖ;
невозможна электронная подача по техническим причинам.
Дополнительные случаи подачи на бумаге
Бумажные документы также принимаются, если:
регистрация приостановлена, но основной пакет документов был подан до 01.03.2025. Можно подать заявления:
о предоставлении дополнительных документов,
о приостановлении,
о возобновлении или прекращении учета и регистрации;
ипотека оформлена закладной в бумажном виде — можно подать заявление на:
погашение записи об ипотеке,
изменение содержания закладной,
аннулирование или регистрацию законного владельца (например, при смене залогодержателя);
документ физически не мог быть создан в электронной форме:
правоустанавливающие документы до 31.01.1998;
документы по Крыму и Севастополю, оформленные до интеграции в правовое поле РФ;
акты ввода в эксплуатацию, выданные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ (2005 год).
Другие случаи, предусмотренные законом
Подача возможна на бумаге и в иных ситуациях, если это допускается законом № 218-ФЗ:
при наличии управляющего залогом — если договор, обеспечивающий ипотеку, заключён до 01.03.2025 в бумажной форме;
для подтверждения фактов или обязательств:
платёжные поручения,
копии учредительных документов,
документы от застройщика по почте, подтверждающие соблюдение досудебной процедуры при отказе от исполнения ДДУ.
Итог
Несмотря на переход к обязательному электронному формату для юридических лиц, бумажный документооборот в сфере регистрации недвижимости сохраняется в ряде случаев. Основной критерий — участие физлиц, технические ограничения или бумажная форма оригинала, оформленного до перехода на «цифру». Перед подачей стоит уточнить основание, по которому вы можете воспользоваться этим правом.
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