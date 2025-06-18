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Какие документы для регистрации недвижимости можно представить в Росреестр на бумаге

С 1 марта 2025 года юридические лица обязаны подавать документы для регистрации недвижимости только в электронном виде. Однако Росреестр напомнил: в ряде случаев подача на бумаге по-прежнему возможна. Кто имеет на это право и в каких ситуациях бумажные документы всё ещё примут — разберёмся ниже.

Автор

  • Инна Лев

    эксперт «Центра обучения Клерка», инструктор по выживанию в налоговой среде

С 1 марта 2025 года вступили в силу новые правила, согласно которым юридические лица должны подавать заявления и сопутствующие документы в Росреестр исключительно в электронной форме. Однако из этого правила есть исключения. В каких случаях бумажные документы всё ещё можно подать — разъяснил Росреестр в письме от 28.04.2025 № 06-00956/25.

В каких случаях возможна подача документов на бумаге

На бумажном носителе документы можно представить, если:

  • стороной сделки является физическое лицо (исключение — договоры участия в долевом строительстве);

  • документы подаются до 1 января 2026 года от:

    • крестьянских (фермерских) хозяйств — юрлиц,

    • СНТ, ОНТ,

    • гаражных кооперативов,

    • жилищных/жилищно-строительных кооперативов,

    • ТСЖ;

  • невозможна электронная подача по техническим причинам.

Дополнительные случаи подачи на бумаге

Бумажные документы также принимаются, если:

  • регистрация приостановлена, но основной пакет документов был подан до 01.03.2025. Можно подать заявления:

    • о предоставлении дополнительных документов,

    • о приостановлении,

    • о возобновлении или прекращении учета и регистрации;

  • ипотека оформлена закладной в бумажном виде — можно подать заявление на:

    • погашение записи об ипотеке,

    • изменение содержания закладной,

    • аннулирование или регистрацию законного владельца (например, при смене залогодержателя);

  • документ физически не мог быть создан в электронной форме:

    • правоустанавливающие документы до 31.01.1998;

    • документы по Крыму и Севастополю, оформленные до интеграции в правовое поле РФ;

    • акты ввода в эксплуатацию, выданные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ (2005 год).

Другие случаи, предусмотренные законом

Подача возможна на бумаге и в иных ситуациях, если это допускается законом № 218-ФЗ:

  • при наличии управляющего залогом — если договор, обеспечивающий ипотеку, заключён до 01.03.2025 в бумажной форме;

  • для подтверждения фактов или обязательств:

    • платёжные поручения,

    • копии учредительных документов,

    • документы от застройщика по почте, подтверждающие соблюдение досудебной процедуры при отказе от исполнения ДДУ.

Итог

Несмотря на переход к обязательному электронному формату для юридических лиц, бумажный документооборот в сфере регистрации недвижимости сохраняется в ряде случаев. Основной критерий — участие физлиц, технические ограничения или бумажная форма оригинала, оформленного до перехода на «цифру». Перед подачей стоит уточнить основание, по которому вы можете воспользоваться этим правом.

Дата публикации: 18.06.2025, 14:31

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