Новый порядок расчета отпускных с 1 сентября 2025 года

Что изменилось

Отметим, что в расчете отпускных и компенсации за отпуск изменений по сравнению с действующим порядком практически нет. В постановление № 540 почти все нормы про отпускные из постановления № 922 перенесли в неизменном виде.

Самые существенные изменения произошли в расчете выходного пособия. О них мы писали тут.

По отпускным изменений почти нет. Тем не менее, на просторах интернета много статей о якобы глобальных изменениях в расчете отпускных с 1 сентября 2025 года по новому постановлению.

Дело в том, что изначально в проекте новых правил действительно было много изменений, в том числе, по расчету отпускных. Эти планируемые поправки мы разбирали тут.

Но в итоговый вариант документа большинство из них не вошли. Некоторые СМИ преподносят планируемое как свершившийся факт.

В этой статье разберем, что действительно изменилось, а что – нет.