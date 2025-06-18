Новый порядок расчета отпускных с 1 сентября 2025 года

Что случилось
Вышло постановление Правительства от 24.04.2025 № 540 с новыми правилами расчета среднего заработка. Оно будет действовать с 01.09.2025 до 01.09.2031.
Постановление Правительства от 24.12.2007 № 922, которое расчетчики используют сейчас, с 01.09.2025 не применяется.
Что изменилось
Отметим, что в расчете отпускных и компенсации за отпуск изменений по сравнению с действующим порядком практически нет. В постановление № 540 почти все нормы про отпускные из постановления № 922 перенесли в неизменном виде.
Самые существенные изменения произошли в расчете выходного пособия. О них мы писали тут.
По отпускным изменений почти нет. Тем не менее, на просторах интернета много статей о якобы глобальных изменениях в расчете отпускных с 1 сентября 2025 года по новому постановлению.
Дело в том, что изначально в проекте новых правил действительно было много изменений, в том числе, по расчету отпускных. Эти планируемые поправки мы разбирали тут.
Но в итоговый вариант документа большинство из них не вошли. Некоторые СМИ преподносят планируемое как свершившийся факт.
В этой статье разберем, что действительно изменилось, а что – нет.
Расчетный период
Расчет среднего заработка производится исходя из фактически начисленной зарплаты и фактически отработанного времени за 12 календарных месяцев, предшествующих началу отпуска.
Так было раньше, также будет и после 01.09.2025.
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Исключаемые дни
По-прежнему из расчетного периода надо исключать как время, так и начисленные суммы, если сотрудник был на больничном, в командировке, отпуске без сохранения зарплаты и т. д.
Вместе с тем, изначально планировалось отдельно прописать норму про исключение из расчетного периода времени командировки, которое пришлось на выходные или праздничные дни.
Таким образом хотели, чтобы двойная оплата за работу в выходные дни в командировке не шла в расчет среднего заработка в дальнейшем. О том, что надо считать именно так, ранее заявил Минтруд в письме от 18.12.2024 № 14-5/ООГ-7331.
Между тем эта норма в итоговый вариант постановления так и не вошла! В этой связи непонятно, изменилась ли позиция Минтруда относительно выходных в командировке, или же ведомство по-прежнему будет настаивать, что эта двойная оплата не учитывается при расчете отпускных.
Если ее не надо учитывать, то логично было бы прописать это в постановлении (что и планировали сделать). Но эту спорную норму туда не включили.
Нет начислений в расчетном периоде
Есть определенный алгоритм расчета отпускных, если ни в расчетном периоде, ни до него, ни после него у сотрудника не было начислений.
Этот алгоритм с 1 сентября 2025 года никак не меняется.
В этом случае по-прежнему расчет надо делать исходя из оклада сотрудника.
В проекте планировали, что надо будет применять не оклад, а установленную зарплату в соответствии с системой оплаты труда. То есть, хотели учитывать не только оклад, но и все надбавки и т.д. Но эта норма в итоговый вариант Положения о среднем заработке так и не вошла.
Премии
В новом постановлении уточнили, что для расчета среднего заработка (в том числе, для отпускных) учитывают как премии, так денежные поощрения (по сути – те же премии).
При этом сам алгоритм учета премий при расчете среднего – не изменился, в том числе – по годовым премиям.
Годовые премии сейчас учитываются при расчете среднего независимо от времени их начисления. Такой же порядок будет и после 01.09.2025.
Сначала хотели учитывать фактически начисленные в расчетном периоде премии за время, фактически отработанное в расчетном периоде. Но от этой идеи отказались.
То есть, по факту в учете премий для расчета отпускных ничего не изменилось.
Индексация зарплаты
Изначально хотели уточнить некоторые нюансы учета индексации зарплаты при расчете отпускных. Но в итоге ничего менять не стали. Индексация и после 1 сентября 2025 года будет учитываться по тем же правилам.
Как учитывать индексацию зарплаты при начислении отпускных (с примерами) мы разбирали здесь.
Ликбез по расчету отпускных – здесь.
Комментарии1
Видимо, многих всё ещё пугает призрак глобальных изменений, о которых активно шумят в сети, хотя @Сергей уже объяснил, что отпускные-то остались практически без изменений — иногда старые шорты лучше нового костюма!