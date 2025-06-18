Штрафы за несвоевременную сдачу декларации по УСН в 2026 году

Сроки сдачи декларации по УСН в 2026 году остались прежними, но за их нарушение всё так же предусмотрены штрафы — даже если налог к уплате равен нулю. Кроме того, просрочка может привести к блокировке расчётного счёта. В этом материале — что грозит предпринимателям и компаниям за несвоевременную отчётность и как избежать санкций.

В 2026 году сроки сдачи декларации по УСН остались прежними:

для организаций — до 25 марта

для индивидуальных предпринимателей — до 25 апреля

(ст. 346.23 НК РФ).

Поскольку в 2025 году эти даты выпадают на рабочие дни, перенос сроков не предусмотрен. Задержка с подачей декларации может повлечь за собой серьёзные последствия.

Штрафы по Налоговому кодексу

Статья 119 НК РФ

За несданную декларацию налогоплательщик заплатит 5% от суммы налога, подлежащего уплате, за каждый полный или неполный месяц просрочки.

Минимальный размер — 1 000 рублей, максимальный — 30% от суммы налога.

В случае нулевой декларации штраф также составляет 1 000 рублей, даже если налог к уплате отсутствует (позиция Минфина в письме от 14.08.2015 № 03-02-08/47033 и постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57).

Статья 122 НК РФ

Если из-за несдачи декларации налог не был уплачен вовремя, назначается дополнительный штраф:

20% от суммы недоимки ,

либо 40%, если будет доказан умысел.

Административная ответственность

Статья 15.5 КоАП РФ

На должностных лиц (например, руководителя организации) может быть наложен штраф — от 300 до 500 рублей.

Такое взыскание оформляется через суд: сначала налоговая составляет протокол, затем дело рассматривается судебной инстанцией.

Блокировка счёта

Статья 76 НК РФ

Если декларация не подана более чем на 20 календарных дней, налоговая вправе приостановить расходные операции по расчётному счёту.

О решении направляется уведомление в личный кабинет налогоплательщика.

Однако уведомление носит информационный характер — блокировка будет применена в любом случае.

Стоит помнить: Верховный суд РФ (определение от 23.08.2021 № 305-ЭС21-6579) признал незаконной блокировку личных счетов ИП (в качестве физического лица) по долгам в рамках бизнеса.

Что важно запомнить

Даже нулевая декларация, поданная с опозданием, обойдётся минимум в 1 000 рублей.

При наличии налога к уплате возможны более серьёзные санкции.

Блокировка счёта — реальная мера воздействия со стороны ФНС.

Административный штраф может быть наложен дополнительно на должностных лиц.

Сдавайте отчётность вовремя, чтобы избежать финансовых и организационных последствий.