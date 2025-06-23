Как аванс за 2 квартал 2025 года по УСН «доходы» уменьшить на страховые взносы: примеры

Аванс по УСН считают нарастающим итогом с начала года. Потом из аванса за полугодие вычитают начисленный аванс за 1 квартал. Получается аванс за 2 квартал, который нужно отразить в ЕНП-уведомлении и уплатить.
ИП без работников
ИП на УСН «доходы» без работников в 2025 году уменьшают авансы по УСН без ограничения (вплоть до 0) на такие взносы:
фиксированные взносы за 2025 год независимо от факта их уплаты;
взносы 1% за 2025 год независимо от факта их уплаты;
взносы 1% за 2024 год независимо от факта их уплаты, если на них не уменьшали налог за 2024 год.
Пример для ИП без работников
Доход ИП Серова составил:
в 1 квартале 2025 года – 800 000 руб.;
во 2 квартале 2025 года – 700 000 руб.
1 квартал
Аванс по УСН за 1 квартал = 800 000 х 6% = 48 000 руб.
Фиксированные взносы за 2025 год = 53 658 руб.
Взносы 1% за 2025 год = (800 000 – 300 000) х 1% = 5 000 руб.
Всего взносы в 1 квартале 53 658 + 5 000 = 58 658 руб.
Таким образом, аванс за 1 квартал ИП уменьшил до 0.
2 квартал
Взносы 1% за полугодие 2025 года = (1 500 000 – 300 000) х 1% = 12 000 руб.
Аванс за полугодие = 1 500 000 х 6% = 90 000 руб.
Аванс за полугодие к уплате 90 000 – (53 658 + 12 000) – 0 = 24 342 руб.
ИП Серов до 25.07.2025 должен сдать уведомление с кодом периода 34/02 на сумму 24 342 руб.
Для наглядности этот пример – в виде таблицы:
1 квартал 2025
Полугодие 2025
Доход
800 000
1 500 000
Аванс по УСН
48 000
90 000
Взносы
53 658 + 5 000 = 58 658
53 658 + 12 000 = 65 658
Аванс по УСН к уплате
48 000 – 48 000 = 0
90 000 – 65 658 = 24 342
ИП с работниками
ИП на УСН «доходы» с работниками уменьшают авансы по УСН за 2025 год, но не более чем на 50%, на такие взносы:
фиксированные взносы за 2025 год независимо от факта их уплаты;
взносы 1% за 2025 год независимо от факта их уплаты;
взносы 1% за 2024 год независимо от факта их уплаты, если на них не уменьшали налог за 2024 год;
начисленные взносы за сотрудников, если они уплачены (списаны с ЕНС).
Напомним, списание взносов с ЕНС происходит на следующий день после сдачи ЕНП-уведомления, если на ЕНС есть деньги (то есть после 25 числа следующего месяца) или же 28 числа следующего месяца.
Пример для ИП с работниками
Доход ИП Петрова составил:
в 1 квартале 2025 года – 800 000 руб.;
во 2 квартале 2025 года – 700 000 руб.
У Петрова есть наемный работник с зарплатой в размере МРОТ Ежемесячно за него начисляются взносы по единому тарифу 30% и взносы на травматизм по тарифу 0,2%.
1 квартал
Аванс по УСН = 800 000 х 6% = 48 000 руб.
Фиксированные взносы за 2025 год = 53 658 руб.
Взносы 1% за 2025 год = (800 000 – 300 000) х 1% = 5 000 руб.
В 1 квартале 2025 года за сотрудника уплачены взносы:
в январе 2025 – 6 157,44 за декабрь 2024;
в феврале 2025 – 7 180,80 за январь 2025;
в марте 2025 – 7 180,80 за февраль 2025.
Всего взносы 53 658 + 5 000 + 20 519,04 = 79 177,04 руб.
Но аванс можно уменьшить только на 50% (48 000 / 2 = 24 000)
Аванс за 1 квартал к уплате = 48 000 – 24 000 = 24 000 руб.
Петров сдал уведомление до 25.04.2025 на аванс по УСН с кодом периода 34/01 и суммой 24 000 руб.
2 квартал
Аванс за полугодие = 1 500 000 х 6% = 90 000 руб.
Взносы 1% за полугодие 2025 года = (1 500 000 – 300 000) х 1% = 12 000 руб.
В полугодии 2025 года за сотрудника уплачены взносы:
в январе 2025 – 6 157,44 за декабрь 2024;
в феврале 2025 – 7 180,80 за январь 2025;
в марте 2025 – 7 180,80 за февраль 2025;
в апреле 2025 – 7 180,80 за март 2025;
в мае 2025 – 7 180,80 за апрель 2025;
в июне 2025 – 7 180,80 за май 2025.
Всего взносы 53 658 + 12 000 + 42 061,44 = 107 719,44 руб.
Но аванс можно уменьшить только на 50% (90 000 / 2 = 45 000)
Аванс за 2 квартал к уплате = 90 000 – 45 000 – 24 000 (было начислено за 1 квартал) = 21 000 руб.
Петров до 25.07.2025 должен сдать уведомление с кодом периода 34/02 на сумму 21 000 руб.
Для наглядности этот пример – в виде таблицы:
1 квартал 2025
Полугодие 2025
Доход
800 000
1 500 000
Аванс по УСН
48 000
90 000
Взносы
53 658 + 5 000 + 20 519,04 = 79 177,04
53 658 + 12 000 + 42 061,44 = 107 719,44
Аванс по УСН к уплате
48 000 – 24 000 = 24 000
90 000 – 45 000 – 24 000 = 21 000
Организации
Организации на УСН «доходы» уменьшают авансы по УСН в 2025 году, но не более чем на 50%, на такие взносы:
начисленные взносы за сотрудников, если они уплачены (списаны с ЕНС).
Напомним, списание взносов с ЕНС происходит на следующий день после сдачи ЕНП-уведомления или РСВ, если на ЕНС есть деньги (то есть после 25 числа следующего месяца) или же 28 числа следующего месяца.
Пример для организаций
Доход ООО «Импульс» составил:
в 1 квартале 2025 – 6 000 000 руб.;
во 2 квартале 2025 – 5 000 000 руб.
Взносы с зарплаты работников ежемесячно составляют 35 000 руб.
1 квартал
Аванс по УСН за 1 квартал = 6 000 000 х 6% = 360 000 руб.
В 1 квартале 2025 года за сотрудников уплачены взносы:
в январе 2025 – 35 000 за декабрь 2024;
в феврале 2025 – 35 000 за январь 2025;
в марте 2025 – 35 000 за февраль 2025.
Всего взносы 105 000 руб.
50% от аванса = 360 000 / 2 = 180 000 руб. Взносы меньше, чем 50% от аванса.
Аванс за 1 квартал к уплате = 360 000 – 105 000 = 255 000 руб.
ООО «Импульс» сдало уведомление до 25.04.2025 на аванс по УСН с кодом периода 34/01 и суммой 255 000 руб.
2 квартал
Аванс по УСН за полугодие = 11 000 000 х 6% = 660 000 руб.
В полугодии 2025 года за сотрудников уплачены взносы:
в январе 2025 – 35 000 за декабрь 2024;
в феврале 2025 – 35 000 за январь 2025;
в марте 2025 – 35 000 за февраль 2025;
в апреле 2025 – 35 000 за март 2025;
в мае 2025 – 35 000 за апрель 2025;
в июне 2025 – 35 000 за май 2025.
Всего взносы 210 000 руб.
50% от аванса = 660 000 / 2 = 330 000 руб. Взносы меньше, чем 50% от аванса.
Аванс за 2 квартал к уплате = 660 000 – 210 000 – 255 000 (было начислено за 1 квартал) = 195 000 руб.
ООО «Импульс» до 25.07.2025 должно сдать уведомление с кодом периода 34/02 на сумму 195 000 руб.
Для наглядности этот пример – в виде таблицы:
1 квартал 2025
Полугодие 2025
Доход
6 000 000
11 000 000
Аванс по УСН
360 000
660 000
Взносы
105 000
210 000
Аванс по УСН к уплате
360 000 – 105 000 = 255 000
660 000 – 210 000 – 255 000 = 195 000
Про КБК, коды, сроки для уведомлений по ЕНП на авансы по УСН читайте тут.
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