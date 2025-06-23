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Как аванс за 2 квартал 2025 года по УСН «доходы» уменьшить на страховые взносы: примеры

Как аванс за 2 квартал 2025 года по УСН «доходы» уменьшить на страховые взносы: примеры

До 25 июля надо сдать уведомление по ЕНП на аванс по УСН за 2 квартал (полугодие) 2025 года. До 28 июля – уплатить аванс.

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Аванс по УСН считают нарастающим итогом с начала года. Потом из аванса за полугодие вычитают начисленный аванс за 1 квартал. Получается аванс за 2 квартал, который нужно отразить в ЕНП-уведомлении и уплатить.

ИП без работников

ИП на УСН «доходы» без работников в 2025 году уменьшают авансы по УСН без ограничения (вплоть до 0) на такие взносы:

  • фиксированные взносы за 2025 год независимо от факта их уплаты;

  • взносы 1% за 2025 год независимо от факта их уплаты;

  • взносы 1% за 2024 год независимо от факта их уплаты, если на них не уменьшали налог за 2024 год.

Пример для ИП без работников

Доход ИП Серова составил:

  • в 1 квартале 2025 года – 800 000 руб.;

  • во 2 квартале 2025 года – 700 000 руб.

1 квартал

Аванс по УСН за 1 квартал = 800 000 х 6% = 48 000 руб.

Фиксированные взносы за 2025 год = 53 658 руб.

Взносы 1% за 2025 год = (800 000 – 300 000) х 1% = 5 000 руб.

Всего взносы в 1 квартале 53 658 + 5 000 = 58 658 руб.

  • Таким образом, аванс за 1 квартал ИП уменьшил до 0.

2 квартал

Взносы 1% за полугодие 2025 года = (1 500 000 – 300 000) х 1% = 12 000 руб.

Аванс за полугодие = 1 500 000 х 6% = 90 000 руб.

Аванс за полугодие к уплате 90 000 – (53 658 + 12 000) – 0 = 24 342 руб.

  • ИП Серов до 25.07.2025 должен сдать уведомление с кодом периода 34/02 на сумму 24 342 руб.

Для наглядности этот пример – в виде таблицы:

 

1 квартал 2025

Полугодие 2025

Доход

800 000

1 500 000

Аванс по УСН

48 000

90 000

Взносы

53 658 + 5 000 = 58 658

53 658 + 12 000 = 65 658

Аванс по УСН к уплате

48 000 – 48 000 = 0

90 000 – 65 658 = 24 342

ИП с работниками

ИП на УСН «доходы» с работниками уменьшают авансы по УСН за 2025 год, но не более чем на 50%, на такие взносы:

  • фиксированные взносы за 2025 год независимо от факта их уплаты;

  • взносы 1% за 2025 год независимо от факта их уплаты;

  • взносы 1% за 2024 год независимо от факта их уплаты, если на них не уменьшали налог за 2024 год;

  • начисленные взносы за сотрудников, если они уплачены (списаны с ЕНС).

Напомним, списание взносов с ЕНС происходит на следующий день после сдачи ЕНП-уведомления, если на ЕНС есть деньги (то есть после 25 числа следующего месяца) или же 28 числа следующего месяца.

Пример для ИП с работниками

Доход ИП Петрова составил:

  • в 1 квартале 2025 года – 800 000 руб.;

  • во 2 квартале 2025 года – 700 000 руб.

У Петрова есть наемный работник с зарплатой в размере МРОТ Ежемесячно за него начисляются взносы по единому тарифу 30% и взносы на травматизм по тарифу 0,2%.

1 квартал

Аванс по УСН = 800 000 х 6% = 48 000 руб.

Фиксированные взносы за 2025 год = 53 658 руб.

Взносы 1% за 2025 год = (800 000 – 300 000) х 1% = 5 000 руб.

В 1 квартале 2025 года за сотрудника уплачены взносы:

  • в январе 2025 – 6 157,44 за декабрь 2024;

  • в феврале 2025 – 7 180,80 за январь 2025;

  • в марте 2025 – 7 180,80 за февраль 2025.

Всего взносы 53 658 + 5 000 + 20 519,04 = 79 177,04 руб.

Но аванс можно уменьшить только на 50% (48 000 / 2 = 24 000)

Аванс за 1 квартал к уплате = 48 000 – 24 000 = 24 000 руб.

  • Петров сдал уведомление до 25.04.2025 на аванс по УСН с кодом периода 34/01 и суммой 24 000 руб.

2 квартал

Аванс за полугодие = 1 500 000 х 6% = 90 000 руб.

Взносы 1% за полугодие 2025 года = (1 500 000 – 300 000) х 1% = 12 000 руб.

В полугодии 2025 года за сотрудника уплачены взносы:

  • в январе 2025 – 6 157,44 за декабрь 2024;

  • в феврале 2025 – 7 180,80 за январь 2025;

  • в марте 2025 – 7 180,80 за февраль 2025;

  • в апреле 2025 – 7 180,80 за март 2025;

  • в мае 2025 – 7 180,80 за апрель 2025;

  • в июне 2025 – 7 180,80 за май 2025.

Всего взносы 53 658 + 12 000 + 42 061,44 = 107 719,44 руб.

Но аванс можно уменьшить только на 50% (90 000 / 2 = 45 000)

Аванс за 2 квартал к уплате = 90 000 – 45 000 – 24 000 (было начислено за 1 квартал) = 21 000 руб.

  • Петров до 25.07.2025 должен сдать уведомление с кодом периода 34/02 на сумму 21 000 руб.

Для наглядности этот пример – в виде таблицы:

 

1 квартал 2025

Полугодие 2025

Доход

800 000

1 500 000

Аванс по УСН

48 000

90 000

Взносы

53 658 + 5 000 + 20 519,04 = 79 177,04

53 658 + 12 000 + 42 061,44 = 107 719,44

Аванс по УСН к уплате

48 000 – 24 000 = 24 000

90 000 – 45 000 – 24 000 = 21 000

Организации

Организации на УСН «доходы» уменьшают авансы по УСН в 2025 году, но не более чем на 50%, на такие взносы:

  • начисленные взносы за сотрудников, если они уплачены (списаны с ЕНС).

Напомним, списание взносов с ЕНС происходит на следующий день после сдачи ЕНП-уведомления или РСВ, если на ЕНС есть деньги (то есть после 25 числа следующего месяца) или же 28 числа следующего месяца.

Пример для организаций

Доход ООО «Импульс» составил:

  • в 1 квартале 2025 – 6 000 000 руб.;

  • во 2 квартале 2025 – 5 000 000 руб.

Взносы с зарплаты работников ежемесячно составляют 35 000 руб.

1 квартал

Аванс по УСН за 1 квартал = 6 000 000 х 6% = 360 000 руб.

В 1 квартале 2025 года за сотрудников уплачены взносы:

  • в январе 2025 – 35 000 за декабрь 2024;

  • в феврале 2025 – 35 000 за январь 2025;

  • в марте 2025 – 35 000 за февраль 2025.

Всего взносы 105 000 руб.

50% от аванса = 360 000 / 2 = 180 000 руб. Взносы меньше, чем 50% от аванса.

Аванс за 1 квартал к уплате = 360 000 – 105 000 = 255 000 руб.

  • ООО «Импульс» сдало уведомление до 25.04.2025 на аванс по УСН с кодом периода 34/01 и суммой 255 000 руб.

2 квартал

Аванс по УСН за полугодие = 11 000 000 х 6% = 660 000 руб.

В полугодии 2025 года за сотрудников уплачены взносы:

  • в январе 2025 – 35 000 за декабрь 2024;

  • в феврале 2025 – 35 000 за январь 2025;

  • в марте 2025 – 35 000 за февраль 2025;

  • в апреле 2025 – 35 000 за март 2025;

  • в мае 2025 – 35 000 за апрель 2025;

  • в июне 2025 – 35 000 за май 2025.

Всего взносы 210 000 руб.

50% от аванса = 660 000 / 2 = 330 000 руб. Взносы меньше, чем 50% от аванса.

Аванс за 2 квартал к уплате = 660 000 – 210 000 – 255 000 (было начислено за 1 квартал) = 195 000 руб.

  • ООО «Импульс» до 25.07.2025 должно сдать уведомление с кодом периода 34/02 на сумму 195 000 руб.

Для наглядности этот пример – в виде таблицы:

 

1 квартал 2025

Полугодие 2025

Доход

6 000 000

11 000 000

Аванс по УСН

360 000

660 000

Взносы

105 000

210 000

Аванс по УСН к уплате

360 000 – 105 000 = 255 000

660 000 – 210 000 – 255 000 = 195 000

Про КБК, коды, сроки для уведомлений по ЕНП на авансы по УСН читайте тут.

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