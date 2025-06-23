Как аванс за 2 квартал 2025 года по УСН «доходы» уменьшить на страховые взносы: примеры

ИП с работниками

Напомним, списание взносов с ЕНС происходит на следующий день после сдачи ЕНП-уведомления, если на ЕНС есть деньги (то есть после 25 числа следующего месяца) или же 28 числа следующего месяца.

начисленные взносы за сотрудников, если они уплачены ( списаны с ЕНС ).

взносы 1% за 2024 год независимо от факта их уплаты, если на них не уменьшали налог за 2024 год;

взносы 1% за 2025 год независимо от факта их уплаты;

фиксированные взносы за 2025 год независимо от факта их уплаты;

ИП на УСН «доходы» с работниками уменьшают авансы по УСН за 2025 год, но не более чем на 50%, на такие взносы:

Пример для ИП с работниками

Доход ИП Петрова составил:

в 1 квартале 2025 года – 800 000 руб.;

во 2 квартале 2025 года – 700 000 руб.

У Петрова есть наемный работник с зарплатой в размере МРОТ Ежемесячно за него начисляются взносы по единому тарифу 30% и взносы на травматизм по тарифу 0,2%.

1 квартал

Аванс по УСН = 800 000 х 6% = 48 000 руб.

Фиксированные взносы за 2025 год = 53 658 руб.

Взносы 1% за 2025 год = (800 000 – 300 000) х 1% = 5 000 руб.

В 1 квартале 2025 года за сотрудника уплачены взносы:

в январе 2025 – 6 157,44 за декабрь 2024;

в феврале 2025 – 7 180,80 за январь 2025;

в марте 2025 – 7 180,80 за февраль 2025.

Всего взносы 53 658 + 5 000 + 20 519,04 = 79 177,04 руб.

Но аванс можно уменьшить только на 50% (48 000 / 2 = 24 000)

Аванс за 1 квартал к уплате = 48 000 – 24 000 = 24 000 руб.

Петров сдал уведомление до 25.04.2025 на аванс по УСН с кодом периода 34/01 и суммой 24 000 руб.

2 квартал

Аванс за полугодие = 1 500 000 х 6% = 90 000 руб.

Взносы 1% за полугодие 2025 года = (1 500 000 – 300 000) х 1% = 12 000 руб.

В полугодии 2025 года за сотрудника уплачены взносы:

в январе 2025 – 6 157,44 за декабрь 2024;

в феврале 2025 – 7 180,80 за январь 2025;

в марте 2025 – 7 180,80 за февраль 2025;

в апреле 2025 – 7 180,80 за март 2025;

в мае 2025 – 7 180,80 за апрель 2025;

в июне 2025 – 7 180,80 за май 2025.

Всего взносы 53 658 + 12 000 + 42 061,44 = 107 719,44 руб.

Но аванс можно уменьшить только на 50% (90 000 / 2 = 45 000)

Аванс за 2 квартал к уплате = 90 000 – 45 000 – 24 000 (было начислено за 1 квартал) = 21 000 руб.

Петров до 25.07.2025 должен сдать уведомление с кодом периода 34/02 на сумму 21 000 руб.

Для наглядности этот пример – в виде таблицы: