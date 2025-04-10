ЕНП-уведомления на авансы по УСН в 2025 году: КБК, сроки, периоды, примеры

Уведомления по ЕНП на авансы по УСН могут быть отрицательными, если налог идет к уменьшению. И их может не быть вовсе, если налог уменьшен до нуля.

Авансы и налог

Налоговый период по УСН – календарный год. Отчетные периоды – 1 квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года.

За налоговый период сдают декларацию и платят налог. По итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа и сдают уведомление по ЕНП.

Ранее исчисленные суммы авансовых платежей засчитываются при исчислении авансовых платежей за отчетный период и налога за налоговый период.

Другими словами, налог считают нарастающим итогом, но в итоге определяют сумму к уплате за конкретный квартал.

Пример

За 1 квартал (с 01.01.2025 по 31.03.2025) у ИП на УСН «доходы минус расходы» налоговая база (доходы минус расходы) составила 500 000 руб.

Аванс по УСН за 1 квартал = 500 000 х 15% = 75 000 руб.

За полугодие (с 01.01.2025 по 30.06.2025) налоговая база составила 700 000 руб.

Аванс по УСН за полугодие = 700 000 х 15% = 105 000 руб.

Аванс по УСН к уплате за полугодие = 105 000 – 75 000 = 30 000 руб.

Сроки сдачи уведомлений

Сдавать уведомления на авансы по УСН надо до 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты.

На годовой налог уведомление не сдают.

Сроки сдачи ЕНП-уведомлений в 2025 году: на аванс по УСН за 1 квартал – до 25.04.2025;

на аванс по УСН за полугодие – до 25.07.2025;

на аванс по УСН за 9 месяцев – до 27.10.2025.

Коды периодов и КБК

Код периода в уведомлении на УСН будет такой:

на аванс по УСН за 1 квартал – 34/01;

на аванс по УСН за полугодие – 34/02;

на аванс по УСН за 9 месяцев – 34/03.

КБК в уведомлении на авансы по УСН такие:

по УСН «доходы» – 18210501011011000110;

по УСН «доходы минус расходы» – 18210501021011000110.

Нулевое уведомление

Если сумма налога к уплате отсутствует, в том числе за счет уменьшения на страховые взносы, уведомление сдавать не надо.

Пример

ИП на УСН «доходы» без сотрудников в 1 квартале получил доход 500 000 руб.

Аванс по УСН 500 000 х 6% = 30 000 руб. Вычет на фиксированные взносы = 30 000 руб.

Аванс по УСН к уплате 30 000 – 30 000 = 0.

Уведомление сдавать не надо.

За полугодие доход 700 000 руб.

Аванс по УСН 700 000 х 6% = 42 000 руб. Вычет на фиксированные взносы = 42 000 руб.

Аванс по УСН к уплате 42 000 – 42 000 = 0.

Уведомление сдавать не надо.

За 9 месяцев доход 900 000 руб.

Аванс по УСН 900 000 х 6% = 54 000 руб. Вычет на фиксированные взносы = 54 000 руб. (53 658 фикс. + 342 частично 1%).

Аванс по УСН к уплате 54 000 – 54 000 = 0.

Уведомление сдавать не надо.

Таким образом, этот ИП весь год не сдает уведомления на авансы по УСН.

Отрицательные уведомления

Если нарастающим итогом аванс за отчетный период меньше, чем за предыдущий отчетный период, то в итоге начисленный аванс – с минусом. В этом случае можно сдать отрицательное уведомление.

Если его сдать, то деньги вернутся на ЕНС.

Отрицательными могут быть только уведомления за полугодие и 9 месяцев. За 1 квартал отрицательных уведомлений не бывает.

Пример

За 1 квартал у ИП на УСН «доходы минус расходы» доходы составили 500 000 руб., расходы – 200 000 руб.

Аванс по УСН (500 000 – 200 000) х 15% = 45 000 руб.

ИП сдал уведомление с кодом периода 34/01 на 45 000 руб.

За полугодие доход ИП составил 700 000 руб., расходы – 500 000 руб.

Аванс по УСН (700 000 – 500 000) х 15% = 30 000 руб. Это меньше, чем было начислено за 1 квартал.

Таким образом, ИП может сдать уведомление с кодом периода 34/02 на – 15 000 руб.

Итоговая таблица