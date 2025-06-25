Главбух: обязанности, ответственность, профстандарт и повышение квалификации в 2025 году 

Как главному бухгалтеру не пропускать важные изменения

Учитывая как быстро меняется законодательство в России, главбуху необходимо постоянно поддерживать уровень своих знаний. И речь не просто о том, чтобы следить за нормативными актами, а чтобы понимать, как они влияют на работу, что в ней надо изменить, какие финансовые последствия для компании они повлекут.

Один из гибких навыков главбуха — soft skills — творческий подход. Зачем изучать сотни листов новой нормативки, если за вас это уже кто-то сделал?

Есть два варианта, как вам быстро получить представление о новом законе, и разобраться в нем:

1. Получить консультацию эксперта.

Плюс: У вас будет ответ, еще до того как руководитель придет задавать к вам вопросы и готовое решение проблемы.

Минус: Консультанты — это дорого. Приличный налоговый юрист стоит от 3000 рублей в час, хороший — еще дороже, отличный — там совершенно неприличные суммы гонорара.

Решение: воспользоваться подпиской на консультации экспертов. Подписка стоит существенно дешевле, но дает доступ к разным экспертам сразу.

В подписку Клерк.Премиум уже включены безлимитные консультации и мы собрали пул профессионалов с большим стажем работы и опытом прохождения проверок. Вот примеры нескольких консультаций:

2. Вебинары.

Тут главное быть уверенным в уровне экспертизы спикера и надежности организатора. Недавно «Клерк» оперативно организовал и провел вебинар о персональных данных и уведомлении в РКН, который заставил попотеть наш отдел продаж — заявки на него сыпались, как из рога изобилия.

Плюс: Недорого стоят или бесплатны, можно выбрать подходящего спикера. На рынке онлайн-обучения очень большой выбор.

Минус: Запомнить все в онлайн-режиме сложно, некоторые люди вообще хуже воспринимают информацию на слух — им нужен текст, которые можно посмотреть и спокойно почитать.

Главному бухгалтеру нужно не только самому изучить изменения, но еще и удостовериться, что подчиненные бухгалтеры о них в курсе, а в идеале проверить усвоенные знания.

Ниже примеры вебинаров «Клерка», которые мы подготовили с учетом пожеланий бухгалтеров, это записи уже прошедших эфиров:

А вот и новые вебинары, которые мы проводим в формате мастер-класса. Здесь никакой вам скучной теории — чистая практика. Сейчас у нас серия мастер-классов по заполнению отчетности за полугодие 2025 г.:

Подписчикам Клерк.Премиум доступны все записи прошедших вебинаров и все новые вебинары в период подписки они могут посещать бесплатно!

А теперь возвращаемся к тому, что главбуху нужно передать полученные знания подчиненным и протестировать их.

Для этого к вебинарам мы дополнительно составляем конспекты. По сути это большая статья с удобным меню, и тестами для самопроверки, видео в них тоже есть.

Одни из самых популярных конспектов:

И если вы уже давно работаете бухгалтером, то и фамилии экспертов-спикеров вам наверняка будут знакомы. Они уже заслужили положительную профессиональную репутацию не только на «Клерке».

Но даже если главный бухгалтер постоянно свои знания прокачивает, к нему могут предъявляться дополнительные требования, в том числе по повышению квалификации. Мы сейчас поговорим о профстандарте.