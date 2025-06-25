Главбух: обязанности, ответственность, профстандарт и повышение квалификации в 2025 году 

Обязанности главного бухгалтера
В небольших организациях главный бухгалтер часто занимается не только учетом и отчетностью, но также ведет кадровый, воинский учет, отвечает за косвенно связанные с учетом задачи — маркировку, кассу и т.д.
В среднем и крупном бизнесе у главбуха задачи часто более глобальные: отчетность, в т.ч. консолидированная, руководство бухгалтерией, управленческий учет, оптимизация налогообложения и т.д.
В целом обязанности главного бухгалтера такие:
Организация и ведение бухгалтерского учета, формирование учетной политики.
Подготовка и представление отчетности.
Анализ финансового состояния компании.
Разработка и внедрение мероприятий по оптимизации налогообложения.
Проведение внутреннего и внешнего аудита.
Организация и управление работой подчиненных бухгалтеров, обеспечение их обучения, повышения квалификации и мотивации.
Автоматизация учета, контроль документооборота.
Существуют также требования к главному бухгалтеру по профстандарту «Бухгалтер», но стандарт для многих компаний служит скорее ориентиром, но не обязателен. Немного подробнее о нем поговорим ниже.
Ответственность главбуха
Для главного бухгалтера важно знать о трех самых главных видах ответственности:
административной;
уголовной,
субсидиарной.
В определенных случаях к главному бухгалтеру также может применяться материальная ответственность (например, если он выполняет обязанности кассира).
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Субсидиарная ответственность
Обычно ей пугают руководителей, которые, как контролирующие лица, могут отвечать за долги компании перед контрагентами и бюджетом вместе с собственниками. Но субсидиарку могут приписать и главбуху. Его также могут признать контролирующим лицом.
Необходимо соблюдение условий:
главный бухгалтер — контролирующее должника лицо (ст. 61.10 закона № 127-
ФЗ);
доказано, что кредиторская задолженность образовалась по вине главного бухгалтера;
для работающих фирм — трехлетний срок исковой давности не истек (ст. 196 ГК);
при банкротстве — прошло не более 10 лет после нарушения и не больше 3 лет
после признания должника банкротом или завершения конкурсного производства
(ст. 61.14 закона № 127-ФЗ).
Административная ответственность
Искать наказание за такие нарушения нужно прежде всего в КоАП.
за грубые ошибки в учете и искажении отчетности
штраф 5 000 — 10 000 рублей, если бухгалтер совершил правонарушение повторно, штраф удваивается, а главного бухгалтера могут дисквалифицировать на срок 1- 2 года.
за нарушения при работе с наличными деньгами
штраф 4 000 — 5000 рублей
а нарушение срока предоставления отчетности или уплаты налогов и взносов
штраф 300 — 500 рублей
за отказ предоставить в налоговую инспекцию запрашиваемые документы
штраф 300 — 500 рублей
Избежать наказания за искажение отчетности можно, если это вина главного бухгалтера. К примеру, если отчетность была составлена на основании первички, ошибки в которой допустили третьи лица или если главбуху вообще не были представлены документы.
Уголовная ответственность
Получить наказание по УК главбух может, если его действия нанесли существенный ущерб и при этом были совершены по злому умыслу.
Например, за недоимку по налогам и взносам в крупном (от 15 млн рублей) и особо крупном (от 45 млн рублей) размерах (ст. 199, 199.1, 199.4 УК), при сокрытии имущества от взыскания налогов (ст. 199.2 УК), незаконном предпринимательстве, отмывании доходов (ст. 171, 174, 174.1 УК), главному бухгалтеру грозит штраф до 500 тыс. рублей или в размере заработка от одного до трех лет.
Наказание может быть еще суровее — дисквалификация на срок до 5 лет с выполнением принудительных работ или лишение свободы на срок до пяти лет.
Нормативка для главбуха: что актуально в 2025 году
Настольными книгами для главбуха всегда были и остаются закон 402-ФЗ и Налоговый кодекс.
Кроме этого, стоит внимательно изучить и другие нормативные документы:
План счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению;
КоАП (в части. например, штрафных санкций за нарушения в области бухгалтерского учета, кассовых операций и т.д.);
Указания ЦБ;
Постановления правительства (например, о направлении работников в командировки);
Приказы Минфина;
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Как главному бухгалтеру не пропускать важные изменения
Учитывая как быстро меняется законодательство в России, главбуху необходимо постоянно поддерживать уровень своих знаний. И речь не просто о том, чтобы следить за нормативными актами, а чтобы понимать, как они влияют на работу, что в ней надо изменить, какие финансовые последствия для компании они повлекут.
Один из гибких навыков главбуха — soft skills — творческий подход. Зачем изучать сотни листов новой нормативки, если за вас это уже кто-то сделал?
Есть два варианта, как вам быстро получить представление о новом законе, и разобраться в нем:
1. Получить консультацию эксперта.
Плюс: У вас будет ответ, еще до того как руководитель придет задавать к вам вопросы и готовое решение проблемы.
Минус: Консультанты — это дорого. Приличный налоговый юрист стоит от 3000 рублей в час, хороший — еще дороже, отличный — там совершенно неприличные суммы гонорара.
Решение: воспользоваться подпиской на консультации экспертов. Подписка стоит существенно дешевле, но дает доступ к разным экспертам сразу.
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Минус: Запомнить все в онлайн-режиме сложно, некоторые люди вообще хуже воспринимают информацию на слух — им нужен текст, которые можно посмотреть и спокойно почитать.
Главному бухгалтеру нужно не только самому изучить изменения, но еще и удостовериться, что подчиненные бухгалтеры о них в курсе, а в идеале проверить усвоенные знания.
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А вот и новые вебинары, которые мы проводим в формате мастер-класса. Здесь никакой вам скучной теории — чистая практика. Сейчас у нас серия мастер-классов по заполнению отчетности за полугодие 2025 г.:
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А теперь возвращаемся к тому, что главбуху нужно передать полученные знания подчиненным и протестировать их.
Для этого к вебинарам мы дополнительно составляем конспекты. По сути это большая статья с удобным меню, и тестами для самопроверки, видео в них тоже есть.
Одни из самых популярных конспектов:
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И если вы уже давно работаете бухгалтером, то и фамилии экспертов-спикеров вам наверняка будут знакомы. Они уже заслужили положительную профессиональную репутацию не только на «Клерке».
Но даже если главный бухгалтер постоянно свои знания прокачивает, к нему могут предъявляться дополнительные требования, в том числе по повышению квалификации. Мы сейчас поговорим о профстандарте.
Профстандарт «Бухгалтер»
В 2019 году Приказом Минтруда РФ от 21.02.2019 № 103н был утвержден новый стандарт, который изменил требования к бухгалтерам и главным бухгалтерам.
В отличие от предыдущего стандарта, новый документ вводит расширенный перечень наименований бухгалтерских должностей. Если ранее существовало только одно наименование «бухгалтер», то теперь выделяются три категории: «бухгалтер», «бухгалтер I категории» и «бухгалтер II категории».
Что касается должности «главный бухгалтер», то для нее введены сразу несколько позиций:
главный бухгалтер (6 — 8-й квалификационные уровни);
начальник (руководитель, директор) отдела (управления, службы, департамента) бухгалтерского учета (6 — 8-й квалификационные уровни);
начальник (руководитель, директор) управления (службы, департамента) консолидированной финансовой отчетности (8-й квалификационный уровень);
и другие
Стандарт предъявляет определенные требования к образованию и опыту работы главбуха. Сотрудник на этой должности должен был иметь высшее (профильное) или среднее профессиональное образование с дополнительными программами повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также опыт практической работы в области бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности или аудиторской деятельности.
Для лиц с высшим образованием требовался опыт не менее трех из последних пяти календарных лет, а для тех, кто имел среднее профессиональное образование — не менее пяти из последних семи календарных лет.
Чтобы окончательно вас не напугать, отметим, что стандарт и его требования в обязательном порядке применяются не всеми компаниями.
Если вы ищите работу главным бухгалтером, то еще до трудоустройства следует узнать, применяет ли потенциальный работодатель профстандарт. Он может делать это добровольно или в обязательном порядке.
Обязательны требования по стандарту у следующих организаций:
открытые акционерные общества (за исключением кредитных организаций);
страховые организации;
негосударственные пенсионные фонды;
акционерные инвестиционные фонды;
управляющие компании паевых инвестиционных фондов;
государственные внебюджетные фонды и их территориальные отделения.
Вряд ли повышенные требования вам предъявят в небольшой компании, здесь будущего руководителя скорее заинтересует ваш опыт — сколько лет вы в профессии и где ранее работали.
Но для тех, кто строит карьеру и рассчитывает на высокий заработок, профстандарт — это эталон, к которому нужно стремиться.
Обучение для главного бухгалтера в 2025 году
Форма обучения может быть очной и онлайн, в виде вебинаров, семинаров, конференций, онлайн-курсов и др. Мы включили в подписку Клерк.Премиум онлайн-курсы.
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