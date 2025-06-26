Как вернуть товар в оборот Честного ЗНАКА

Если продавец сначала вывел товар из оборота Честного ЗНАКА, а потом захотел его реализовать, то его можно вернуть в оборот. Рассказываем, как это сделать.

Чтобы вернуть товар в оборот, нужно аннулировать документ «Вывод из оборота». Это может сделать только тот, кто создал и подписал документ в личном кабинете Честного ЗНАКА.

Для успешной обработки документа должны соблюдаться такие условия:

документ вывода из оборота должен быть последним, повлиявшим на все коды маркировки из этого документа;

отправитель документа отмены должен быть собственником всех кодов из документа (касается только товарных групп, подлежащих прослеживаемости).

Механизм аннулирования прост:

Зайдите в личный кабинет участника оборота. Перейдите в раздел «Документы». Нажмите номер документа в столбике «Документ» и откройте исходящий документ «Вывод из оборота» / «Вывод из оборота (ОСУ)» в статусе «Обработан успешно»; Нажмите на кнопку «Аннулировать».

Если маркированный товар организация получила от поставщика при помощи УПД с выводом от оборота, то порядок будет чуть сложнее. Для возврата товара в оборот нужно прислать поставщику:

Запрос документа «Вывод из оборота» с просьбой аннулировать его с дальнейшим формированием УПД без указания причины выбытия. Или запрос УПД с выводом из оборота. В таком случае получатель может запросить у поставщика аннулирование УПД с созданием нового без вывода из оборота или сформировать новый УПД на ранее созданный документ, который позволит отменить причину вывода из оборота.

Научитесь работать с маркированными и прослеживаемыми товарами на новом курсе повышения квалификации «Главный бухгалтер в торговле». На нем вы узнаете, как работать с ЭДО и онлайн-кассами, проводить инвентаризацию, проводить операции в 1С, составлять отчетность и рассчитывать налоги. Сейчас курс можно купить со скидкой 48% за 12 900 рублей. Старт потока — 1 августа.

Читайте также по теме: