Организация арендует земельный участок со зданием и улучшает его: как отражать изменения в бухучете
Ситуация: организация арендует земельный участок (срок — 11 месяцев с пролонгацией на каждый последующий год) с объектом недвижимости. Согласно условиям договора арендатор обязуется произвести неотделимые улучшения здания, а арендодатель после завершения работ возмещает все расходы в счет арендной платы. Нужно ли включать арендные платежи в стоимость неотделимых улучшений?
Так как договор будет пролонгирован на длительный срок, в бухгалтерском учете арендатор должен формировать обязательство по аренде исходя из приведенной стоимости арендных платежей на весь планируемый срок аренды с учетом продления.
Право пользования активом (ППА) принимают к учету на дату завершения работ по доведению арендованного объекта до работоспособного состояния.
В соответствии с условиями договора арендодатель будет возмещать арендатору стоимость выполненных работ. Поэтому результаты работ у арендатора не считаются неотделимыми улучшениями арендованного объекта.
Такие капитальные вложения учитывает арендодатель, они увеличивают первоначальную стоимость здания. В данном случае улучшения проводятся силами арендатора (возможно с привлечением субподрядчиков). Арендатор при завершении работ должен начислить на их стоимость НДС и признать выручку от реализации этих работ.
А затем проводится зачет встречных однородных требований: вместо оплаты выполненных работ арендодатель зачитывает их стоимость в счет арендной платы. В налоговом учете арендатор ежемесячно признает в расходах сумму арендной платы.
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