Организация арендует земельный участок со зданием и улучшает его: как отражать изменения в бухучете

Организация проводит неотделимые улучшения объекта аренды. Как отражать их в бухгалтерском учете?

Ситуация: организация арендует земельный участок (срок — 11 месяцев с пролонгацией на каждый последующий год) с объектом недвижимости. Согласно условиям договора арендатор обязуется произвести неотделимые улучшения здания, а арендодатель после завершения работ возмещает все расходы в счет арендной платы. Нужно ли включать арендные платежи в стоимость неотделимых улучшений?

Так как договор будет пролонгирован на длительный срок, в бухгалтерском учете арендатор должен формировать обязательство по аренде исходя из приведенной стоимости арендных платежей на весь планируемый срок аренды с учетом продления.

Право пользования активом (ППА) принимают к учету на дату завершения работ по доведению арендованного объекта до работоспособного состояния.

В соответствии с условиями договора арендодатель будет возмещать арендатору стоимость выполненных работ. Поэтому результаты работ у арендатора не считаются неотделимыми улучшениями арендованного объекта.

Такие капитальные вложения учитывает арендодатель, они увеличивают первоначальную стоимость здания. В данном случае улучшения проводятся силами арендатора (возможно с привлечением субподрядчиков). Арендатор при завершении работ должен начислить на их стоимость НДС и признать выручку от реализации этих работ.

А затем проводится зачет встречных однородных требований: вместо оплаты выполненных работ арендодатель зачитывает их стоимость в счет арендной платы. В налоговом учете арендатор ежемесячно признает в расходах сумму арендной платы.