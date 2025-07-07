Как отразить в бухгалтерском учете расходы на гуманитарную помощь участникам СВО

Для учета затрат на благотворительность у организации должны быть письменные документы, подтверждающие цель расходов. Разбираемся, какие проводки использовать для гуманитарной помощи и можно ли принять НДС к зачету покупки.

Чтобы учесть расходы на благотворительность или получить налоговый вычет в организации потребуются письменные документы. Даже для простого перечисления средств в фонд или конкретному лицу рекомендуется составлять письменный договор, в котором обязательно нужно указывать цель.

Чтобы передать имущество или права на вещи (как в случае с гуманитарной помощью) нужно оформить не только договор, но и акт приема-передачи. Именно этот документ будет определять, каким образом рассчитывать стоимость пожертвования. В бухгалтерском учете передачу денег или имущества можно оформить так:

Дт 91-2 — Кт 51 – перечисление средств. Дт 91-2 — Кт 01, 10, 43 – списана стоимость имущества или товара, переданного как пожертвование. Дт 91-2 — Кт 10, 02, 69 – отражены расходы по работам и услугам. Дт 91-2 — Кт 68 – начислен НДС.

Входной НДС можно принять к вычету, если покупки облагаются этим налогом. Если его не начисляли, и права на вычет не будет. Тогда входную сумму нужно включать в стоимость покупок по ст. 170 НК, письмо Минфина от 23.04.2018 № 03-07-11/27256. Кроме того по ст. 146 НК безвозмездная помощь облагается НДС. Однако можно воспользоваться освобождением: если передавать имущество НКО, чья деятельность связана с СВО, НДС начислять не нужно по ст. 39, ст. 146 НК.

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