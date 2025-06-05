Образцы импортного товара: бухгалтерский и налоговый учет

Импортер ввозит образцы товара для проведения сертификации. Как правильно их оприходовать в бухгалтерского и налоговом учете? Возможна ли дальнейшая реализация таких образцов?

Импортер должен оплатить ввозной НДС в обычном порядке, как при ввозе товаров для продажи.

НДС можно принять к вычету, если далее будет ввезен подобный товар и продаваться он будет с НДС. Или если эти образцы будут проданы с НДС.

Бухгалтерский учет

Полученные бесплатно образцы товаров соответствуют требованиям п. 3 ФСБУ 5/2019 и учитываются на счете 10. Если образцы планируется продать, то их надо будет перевести на счет 41 на дату передачи в торговый зал или торговый склад.

Если запасы получены безвозмездно, то затратами, включаемыми в их фактическую себестоимость, считается справедливая стоимость этих запасов (п. 15 ФСБУ 5/2019).

То есть фактическая себестоимость тестовых образцов определяется исходя из справедливой стоимости (равной их таможенной стоимости), увеличенной на расходы, связанные с их ввозом на территорию РФ (таможенная пошлина и таможенный сбор).

Стоимость полученных бесплатно образцов относится на увеличение прочих доходов организации на дату их получения. То есть бухгалтер сделает проводку: Дт 10 Кт 91.1.

Стоимость образцов признается расходом организации по обычным видам деятельности в том периоде, в котором они списаны из-за прохождения сертификации (например, могут быть испорчены или становятся непригодными к использованию) или проданы.

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Налоговый учет

Для целей налога на прибыль стоимость полученных образцов товара включается в состав внереализационных доходов (п. 8 ч. 2 ст. 250 НК) как безвозмездно полученное имущество.

Оценка полученного дохода производится в соответствии с требованиями п. 8 ч. 2 ст. 250 НК исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст. 105.3 НК, но не ниже затрат на приобретение тестовых образцов. В данном случае можно взять таможенную стоимость, указанную в декларации на товары.

Доход в виде стоимости тестовых образцов признается на дату их получения (подп. 1 п. 4 ст. 271 НК).

Стоимость образцов признается материальным расходом на дату их продажи, если они будут проданы.

Расходы в виде таможенной пошлины и таможенных сборов, уплаченных при ввозе образцов, учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (подп. 1 п. 1 ст. 264 НК).

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