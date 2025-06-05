Образцы импортного товара: бухгалтерский и налоговый учет
Импортер должен оплатить ввозной НДС в обычном порядке, как при ввозе товаров для продажи.
НДС можно принять к вычету, если далее будет ввезен подобный товар и продаваться он будет с НДС. Или если эти образцы будут проданы с НДС.
Бухгалтерский учет
Полученные бесплатно образцы товаров соответствуют требованиям п. 3 ФСБУ 5/2019 и учитываются на счете 10. Если образцы планируется продать, то их надо будет перевести на счет 41 на дату передачи в торговый зал или торговый склад.
Если запасы получены безвозмездно, то затратами, включаемыми в их фактическую себестоимость, считается справедливая стоимость этих запасов (п. 15 ФСБУ 5/2019).
То есть фактическая себестоимость тестовых образцов определяется исходя из справедливой стоимости (равной их таможенной стоимости), увеличенной на расходы, связанные с их ввозом на территорию РФ (таможенная пошлина и таможенный сбор).
Стоимость полученных бесплатно образцов относится на увеличение прочих доходов организации на дату их получения. То есть бухгалтер сделает проводку: Дт 10 Кт 91.1.
Стоимость образцов признается расходом организации по обычным видам деятельности в том периоде, в котором они списаны из-за прохождения сертификации (например, могут быть испорчены или становятся непригодными к использованию) или проданы.
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Налоговый учет
Для целей налога на прибыль стоимость полученных образцов товара включается в состав внереализационных доходов (п. 8 ч. 2 ст. 250 НК) как безвозмездно полученное имущество.
Оценка полученного дохода производится в соответствии с требованиями п. 8 ч. 2 ст. 250 НК исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст. 105.3 НК, но не ниже затрат на приобретение тестовых образцов. В данном случае можно взять таможенную стоимость, указанную в декларации на товары.
Доход в виде стоимости тестовых образцов признается на дату их получения (подп. 1 п. 4 ст. 271 НК).
Стоимость образцов признается материальным расходом на дату их продажи, если они будут проданы.
Расходы в виде таможенной пошлины и таможенных сборов, уплаченных при ввозе образцов, учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (подп. 1 п. 1 ст. 264 НК).
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