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Что изменится в УСН и ПСН: обзор поправок в НК 2025/2026

При переходе с УСН на ОСНО можно будет учесть расходы на оплаченные товары, которые ранее не вошли в расходы по УСН.

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Что случилось

Минфин подготовил проект поправок в НК.

В этом материале разберем, что изменится в спецрежимах (УСН и ПСН).

Расходы

СВО

На ЕСХН и УСН можно будет учесть расходы в виде стоимости имущества (кроме денег), работ, услуг безвозмездно переданных воинским частям РФ при условии, что такая передача осуществлена в связи с участием данных воинских частей в СВО.

НМА

При УСН можно будет учитывать расходы не только на создание и приобретение нематериальных активов, но и на их:

  • достройку;

  • дооборудование;

  • реконструкцию;

  • модернизацию;

  • техническое перевооружение.

Переход на ОСНО

Если организация не учла расходы на оплаченные товары и имущественные права в период применения ЕСХН и УСН, то потом их можно учесть при переходе на ОСНО.

Это правило будет действовать для расходов, оплаченных не позднее, чем за 3 года до перехода на ОСНО.

Сейчас при переходе на ОСНО можно учитывать прошлогодние товары, но только если к моменту перехода они не оплачены.

Теперь это условие о неоплате не применяется для товаров не более чем 3-летней давности.

Речь идет о организациях, которые переходя на ОСНО с методом начисления.

Адвокаты на УСН

В НК пропишут право адвокатов применять УСН по их деятельности в качестве ИП.

Свое право применять УСН в бизнесе адвокаты отстаивали в судах. Ранее Минфин категорически не признавал это право.

Но в прошлом году ситуация изменилась. В письме от 12.08.2024 № 03-11-09/75324 Минфин признал, что предпринимательская деятельность адвокатов может быть на УСН. Аналогичное разъяснение есть в письме ФНС от 16.07.2024 № СД-4-3/8052@.

Теперь в НК внесут поправку, чтобы исключить всякие сомнения по этому поводу.

Изменение физпоказателей на ПСН

В случае уменьшения количества используемых в бизнесе объектов (физпоказателей), указанных в патенте, ИП сможет подать заявление на получение нового патента взамен ранее выданного.

Это можно будет сделать в течение 10 дней со дня, в котором произошло изменение физпоказателей.

Таким образом, ИП сможет подать уточненное заявление и ему пересчитают налог по ПСН.

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