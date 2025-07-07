Что изменится в УСН и ПСН: обзор поправок в НК 2025/2026

Переход на ОСНО

Если организация не учла расходы на оплаченные товары и имущественные права в период применения ЕСХН и УСН, то потом их можно учесть при переходе на ОСНО.

Это правило будет действовать для расходов, оплаченных не позднее, чем за 3 года до перехода на ОСНО.

Сейчас при переходе на ОСНО можно учитывать прошлогодние товары, но только если к моменту перехода они не оплачены.

Теперь это условие о неоплате не применяется для товаров не более чем 3-летней давности.

Речь идет о организациях, которые переходя на ОСНО с методом начисления.