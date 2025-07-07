Что изменится в УСН и ПСН: обзор поправок в НК 2025/2026

Что случилось
Минфин подготовил проект поправок в НК.
В этом материале разберем, что изменится в спецрежимах (УСН и ПСН).
Расходы
СВО
На ЕСХН и УСН можно будет учесть расходы в виде стоимости имущества (кроме денег), работ, услуг безвозмездно переданных воинским частям РФ при условии, что такая передача осуществлена в связи с участием данных воинских частей в СВО.
НМА
При УСН можно будет учитывать расходы не только на создание и приобретение нематериальных активов, но и на их:
достройку;
дооборудование;
реконструкцию;
модернизацию;
техническое перевооружение.
Переход на ОСНО
Если организация не учла расходы на оплаченные товары и имущественные права в период применения ЕСХН и УСН, то потом их можно учесть при переходе на ОСНО.
Это правило будет действовать для расходов, оплаченных не позднее, чем за 3 года до перехода на ОСНО.
Сейчас при переходе на ОСНО можно учитывать прошлогодние товары, но только если к моменту перехода они не оплачены.
Теперь это условие о неоплате не применяется для товаров не более чем 3-летней давности.
Речь идет о организациях, которые переходя на ОСНО с методом начисления.
Адвокаты на УСН
В НК пропишут право адвокатов применять УСН по их деятельности в качестве ИП.
Свое право применять УСН в бизнесе адвокаты отстаивали в судах. Ранее Минфин категорически не признавал это право.
Но в прошлом году ситуация изменилась. В письме от 12.08.2024 № 03-11-09/75324 Минфин признал, что предпринимательская деятельность адвокатов может быть на УСН. Аналогичное разъяснение есть в письме ФНС от 16.07.2024 № СД-4-3/8052@.
Теперь в НК внесут поправку, чтобы исключить всякие сомнения по этому поводу.
Изменение физпоказателей на ПСН
В случае уменьшения количества используемых в бизнесе объектов (физпоказателей), указанных в патенте, ИП сможет подать заявление на получение нового патента взамен ранее выданного.
Это можно будет сделать в течение 10 дней со дня, в котором произошло изменение физпоказателей.
Таким образом, ИП сможет подать уточненное заявление и ему пересчитают налог по ПСН.
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