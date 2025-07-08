Как в 1С отразить продажу товаров, отправляемых через СДЭК

Организации часто используют службы доставки для отправки товаров в другие города. Разбираемся, как отразить в 1С такую операцию.

Ситуация: организация на УСН «Доходы минус расходы» продает товар через СДЭК. Покупатели физические лица и организации оплачивают СДЭК в момент получения товара. Компания ежемесячно присылает акт зачета взаимных расчетов на сумму услуг по доставке, счет-фактуру за услуги по доставке и реестр со списком физлиц. В реестре выделяют наложенный платеж и итоговую сумму услуг доставки. СДЭК присылает полученную оплату от покупателя за вычетом стоимости своих услуг.

Отразить продажу с помощью СДЭК можно через документ реализации с переводом долга:

документ «Реализация (товары и услуги)» с учетом услуг по доставке товара покупателю: Дт 62.01 контрагент — Кт 90.01 );

документ «Корректировка долга» с видом переноса задолженности — нужно перевести долг на СДЭК проводками: Дт 76.05 СДЭК — Кт 62.01 контрагент ;

документ «Поступление услуг» — услуги по доставке СДЭК: Дт 20/26/44.01 — Кт 60.01 ;

документ «Поступление на расчетный счет» — оплата от СДЭК: Дт 51 — Кт 76.05 контрагент ;

документ «Корректировка долга с видом зачета» — нужно оформить взаимозачет долга перед СДЭК, сформированного на счете 60 и долга СДЭК, сформированного на счете 76 с помощью проводки Дт 60.01 — Кт 76.05.

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