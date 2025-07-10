Как заполнять РСВ и в какой срок можно исправить ошибки

РСВ это ежеквартальный отчет, в котором отражаются все страховые взносы по работникам. Рассказываем, как правильно заполнить документ и нужно ли включать выплаты, не облагаемые взносами.

Выплаты, которые получает сотрудник (в том числе не облагаемые взносами), указывают в строке 030 подраздела 1 раздела 1 отчета. Суммы отражают нарастающим итогом с начала года, а также отдельно за последние три месяца. В подразделе 3.2 раздела 3 в строке 140 такие доходы указывают отдельно.

С помощью РСВ налоговая анализирует общий доход и исчисление налога на прибыль. Если в отчете будут указаны неполные данные, его не примут.

ФНС пришлет уведомление письмом или в электронном виде, если обнаружит ошибки. Исправить их можно в течение:

5 рабочих дней , если пришло электронное уведомление;

10 рабочих дней, если пришло письмо.

Если не исправить отчет в этот срок, ФНС сочтет его не сданным и придется заплатить штраф. А если подать РСВ вовремя, то он будет считаться поданным в дату первого и санкций не последует.

Научим заполнять РСВ, ЕФС-1, исчислять и уплачивать страховые взносы на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы научитесь начислять все виды выплат, НДФЛ, страховые взносы, формировать отчетность, работать в 1С:ЗУП и получите официальный красный диплом на 256 ак. часов, который внесем в ФИС ФРДО.

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