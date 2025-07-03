Что изменится в страховых взносах: обзор поправок в НК 2025/2026

Уточнили момент начала применения пониженного тарифа страховых взносов IT-организациями, если аккредитация получена в середине года.

Применять пониженный тариф можно будет начиная с 1-го числа месяца, в котором получена аккредитация . При условии, что доля профильных доходов – от 70%.

Перечень профильных доходов IT-компаний для налоговых льгот мы разбирали тут.

Сейчас в НК четко не сказано, с какого конкретно периода начнутся пониженные взносы, если аккредитация получена в середине года.

Но Минфин в своих письмах утверждает, что право на пониженный тариф возникает с месяца получения государственной аккредитации. В частности, о том, что пониженных взносов задним числом не будет, ранее пояснял Минфин в письме от 14.10.2022 № 03-03-07/99719.

Это правило действует и для случаев, когда аккредитация получена повторно после лишения. Об этом мы рассказывали тут.

Теперь споров по этому поводу не будет, неясность устранят и в НК будет четко прописан момент начала применения пониженных взносов.