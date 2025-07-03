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Что изменится в страховых взносах: обзор поправок в НК 2025/2026

Что изменится в страховых взносах: обзор поправок в НК 2025/2026

Уточнят условия пониженных тарифов для айтишников и радиоэлектронщиков. Изменят нормы НК о фиксированных взносах ИП.

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Минфин подготовил проект поправок в НК.

В этом материале разберем, что изменится по страховым взносам.

Освобождение от взносов

Уточнят норму освобождения от взносов выплат и безвозмездного имущества для контрактников.

Сейчас идет отсылка к норме закона о контракте на 1 год. Теперь будет ссылка на другую норму закона о воинской службе.

Таким образом, освобождение от взносов выплат военным, заключившим контракт для участия в СВО, будет независимо от срока действия такого контракта.

IT-аккредитация

Уточнили момент начала применения пониженного тарифа страховых взносов IT-организациями, если аккредитация получена в середине года.

Применять пониженный тариф можно будет начиная с 1-го числа месяца, в котором получена аккредитация. При условии, что доля профильных доходов – от 70%.

Перечень профильных доходов IT-компаний для налоговых льгот мы разбирали тут.

Сейчас в НК четко не сказано, с какого конкретно периода начнутся пониженные взносы, если аккредитация получена в середине года.

Но Минфин в своих письмах утверждает, что право на пониженный тариф возникает с месяца получения государственной аккредитации. В частности, о том, что пониженных взносов задним числом не будет, ранее пояснял Минфин в письме от 14.10.2022 № 03-03-07/99719.

Это правило действует и для случаев, когда аккредитация получена повторно после лишения. Об этом мы рассказывали тут.

Теперь споров по этому поводу не будет, неясность устранят и в НК будет четко прописан момент начала применения пониженных взносов.

Что уже изменилось в налогах IT-компаний в 2025 году, мы разбирали тут.

IT-компании с госучастием

Если аккредитованная IT-компания, которая выполняет условие о доле дохода 70% – с госучастием, то права на пониженные взносы к нее нет (если прямая или косвенная доля РФ – не менее 50%).

Теперь пропишут условие применения льготы, когда доля участия РФ снижается в середине года.

Применять пониженные взносы можно будет с 1-го числа месяца, в котором доля участия РФ составила менее 50%.

Радиоэлектронные компании

Для компаний радиоэлектронной сферы, также как для IT-компаний прописали условие применения пониженных взносов в случае включения их в реестр в середине года.

Применять льготу можно будет с 1-го числа месяца, в котором компания включена в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности.

Как сейчас считать взносы, если радиоэлектронная компания сначала была в реестре, потом ее оттуда исключили, а потом снова внесли, Минфин пояснял в письме от 26.07.2024 № 03-03-06/1/69896.

Фиксированные взносы ИП

Что изменится в фиксированных взносах ИП, мы рассказывали тут.

УСН и ЕСХН

Для ИП на УСН и ЕСХН пропишут, что взносы 1% надо считать с разницы между доходами и расходами, но в расходы для этой цели не включают взносы ИП за себя.

Напомним, аналогичная норма с 2024 года действует для ИП на ОСНО. Причем она не очень четкая и до недавнего времени было непонятно, исключать ли из расходов взносы за работников. Недавно ФНС в письме от 23.06.2025 № БС-4-11/6039@ разъяснила, что исключать надо только взносы за ИП.

ИП + адвокат

ИП, которые одновременно ведут профдеятельность (адвокаты, оценщики и т. д.) будут платить фиксированные взносы в одинарном размере.

Эта норма применяется и сейчас, но она не закреплена в НК. Теперь в НК это будет четко прописано.

ИП на АУСН + адвокат

ИП, которые одновременно ведут профдеятельность (адвокаты, оценщики и т. д.) не будут платить фиксированные взносы, а взносы 1% будут платить только с дохода от профдеятельности.

Это правило действует и сейчас (по разъяснениям ФНС), но данную норму закрепят в НК.

Контрактники

Уточнят норму про освобождение от фиксированных взносов ИП, заключивших военный контракт. Срок контракта не будет иметь значения.

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