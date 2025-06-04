Страховые взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей у ИП на ОСНО: как считать

ИП на ОСНО воспользовался профессиональным вычетом в размере 20% от суммы дохода. С какой суммы считать взносы в размере 1%: с полной суммы дохода или за минусом профессионального вычета?

Страховые взносы в размере 1% с дохода, превышающего 300 тыс. рублей, рассчитывают с дохода от предпринимательской деятельности, уменьшенного на сумму профессиональных налоговых вычетов, предусмотренных ст. 221 НК (письмо ФНС от 10.02.2017 № БС-4-11/2494@).

Если профессиональный вычет состоит из суммы фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, то с 01.01.2024 ИП не вправе при исчислении доходов для целей расчета страховых взносов 1% учитывать в расходах страховые взносы (подп. 1 п. 9 ст. 430 НК).

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