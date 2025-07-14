Обучение без пауз: зачем компаниям инвестировать в сотрудников и почему это окупается

Учеба с первого дня

Чем раньше подключить сотрудника к процессам обучения, тем лучше. Например, в нашей компании, учеба начинается не после испытательного срока, а прямо с первого дня работы. Мы выстраиваем для новичка индивидуальный маршрут адаптации, а каждый карьерный этап сопровождаем планом развития компетенций, который постоянно обновляется.

Обучение может быть как внутренним (вебинары, семинары, курсы, проекты по развитию софт-скиллов, программы корпоративной академии), так и внешним (обучение по внеотраслевым программам). План развития сотрудника формируется так: руководитель определяет, какие компетенции ему нужно прокачать, а HR помогает выстроить процесс. В целом решение о содержании обучения принимает руководитель, так как он лучше всех понимает сферу деятельности сотрудника и может определить ключевые точки роста. HR же обеспечивает методическую и организационную поддержку, напоминает о развитии, помогает выбрать подходящий учебный формат.

В компании уверены: идеальных кандидатов не бывает, но можно вырастить идеальных сотрудников собственными силами. Именно поэтому мы делаем ставку на системное развитие и рассматриваем обучение как инструмент долгосрочных инвестиций в команду.