Как быстрее закрыть ипотечный кредит

Способы закрыть ипотеку досрочно

Я вижу два основных варианта. Номер один – зарабатывать как можно больше денег и изо всех сил гасить задолженность. Второй способ — лишние заработанные рубли сначала проинвестировать в выгодном направлении, а затем уже приобретенный капитал вложить в погашение ипотеки.

Как вышла из положения я? Купила облигации — и доход по этим ценным бумагам перекрывает ежемесячную сумму платежей по ипотеке.

По-хорошему, конечно же, нужен стартовый капитал, чтобы сформировать портфель из этих самых облигаций (можно и без него, но придется формировать портфель постепенно). Покупать, докупать, и со временем этот капитал вырастет и будет приносить какую-то часть денег — которую можно будет направлять на досрочное погашение долга.