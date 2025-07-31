Почему программист 1С — лучший выбор IT-профессии в 2025 году

Почему профессия программист 1С особенно востребована сейчас, насколько высок порог входа, какие перспективы и карьерное развитие можно получить, разрабатывая программные продукты в сфере 1С, рассказываем в материале.

На фоне устойчивой тенденции к полной замене иностранных программных решений на отечественные, спрос на 1С-специалистов растет как никогда. О входе в профессию, подводных камнях и карьерных перспективах поговорили с IT-экспертом, учредителем ООО «Центр сопровождения» (АСП®) Алексеем Клевцовым.

— По данным HeadHunter сейчас количество вакансий в сфере 1С превышает количество резюме в соотношении 5:1. Но на какие именно профессии в 1С повышенный спрос? В каких специалистах реально нуждается бизнес?

— В первую очередь бизнес нуждается в технических специалистах. Это специалисты по установке, настройке, доработке программных продуктов 1С, а также по разработке новых конфигураций с участием в проектах внедрения. Очень востребована профессия руководителя проектов.

Люди, которые работают в административных областях, тоже востребованы, но не так, как технические специалисты.

— Такая разница между спросом и предложением на рынке 1С вполне объяснимо создает условия для высоких зарплат. С какой цифры может стартовать программист и до какой вырасти с ростом компетенций?

— Я бы сказал, примерно с 80 т.р. и до 250 т.р. в месяц. В сфере 1С зарплаты бывают и выше — 350 т.р. и даже 400 т.р. Но на такие суммы могут рассчитывать уже не просто программисты, а руководители проектов или технические архитекторы — те, кто отвечает за реализацию больших и серьезных проектов.

И здесь я бы хотел сделать ремарку, затронув один немаловажный аспект. Нередко у людей возникает вопрос, почему цены на услуги технических специалистов по 1С настолько высоки. Сейчас цены на услуги специалистов 1С колеблются в диапазоне 4–6 т. р. в час. И вполне понятно, что клиентам такие суммы кажутся большими. Но если взять, например, зарплату в 150–200 т. р., то выходит, чтобы человеку заплатить эти деньги, мы должны получить от клиента как минимум в два раза больше.

Потому что, во-первых, человек не работает все 8 часов по задачам клиентов. На выполнение новых, т.е. с почасовой оплатой, работ он тратит 50–60% рабочего времени. Все остальное — исправление ошибок, выполнение разных бесплатных работ, работ по оценкам и так далее. Сюда же входит время на регулярное обучение и переподготовку.

Кроме того, в компании существуют и другие сотрудники, без которых бизнес просто невозможен: менеджеры по продажам, специалисты по контролю за качеством, специалисты, которые занимаются квалификацией сотрудников и коррекцией их работы, административно-управленческий персонал. Все они тоже получают зарплату. И когда смотришь на цифры и анализируешь, то становится очевидно, что даже при таких ценах денег на развитие остается не так много. При этом мы уделяем огромное внимание подготовке новых специалистов, выделяя на это немалые ресурсы.

— Одним из главных плюсов для выбора профессии программиста 1С считается низкий порог входа. Это действительно так?

— Да, это так. По сути, любой человек, кто хочет и обладает необходимыми качествами, может стать профессиональным программистом 1С.

Например, в нашем учебном центре есть несколько курсов по обучению людей с нуля. Кстати, мы единственные в Екатеринбурге, кто разработал и сертифицировал собственные курсы в фирме 1С. И разработали мы их специально для того, чтобы люди проще входили в профессию. У нас есть определенная методика обучения, которая позволяет это делать. Она требует немного больше самостоятельной работы, но зато человек, который пройдет курс, действительно научится работать в 1С. А мы готовы обучать человека по времени столько, сколько необходимо, чтобы он получил твердые навыки.

Однако нужно понимать, что сразу после прохождения курсов человек не будет получать 150–200 т. р. Нужно время, чтобы набраться опыта. Начать с простых работ, параллельно продолжать обучаться и брать все более и более сложные задачи. И тогда через год, два, три можно выйти на желаемый уровень зарплаты.

— Знаю случаи, когда бухгалтеры переучиваются на программистов 1С. В вашей практике такое тоже встречается? Что, на ваш взгляд, заставляет иногда уже опытных и высокооплачиваемых специалистов решиться на смену профессии?

— В 1С есть разделение, и сейчас оно все более и более выражено, при котором программисты — это те, кто непосредственно программирует, а консультанты — это те, кто общается с пользователями, ставит задачи программистам, помогает пользователям определиться с конкретной целью и желаемым результатом. Да, я знаю несколько весьма успешных случаев, когда люди были бухгалтерами, главными бухгалтерами и перешли на эту работу. Кто-то оказывает помощь клиентам на линии консультаций, кто-то работает аналитиком и занимается внедрением программных продуктов. Но такого, чтобы бухгалтер стал именно программистом, разработчиком, я лично не встречал. Однако уверен, что такие случаи есть.

Что бухгалтеров заставляет менять профессию? На мой взгляд, людям надоедает постоянная рутина, хочется более разнообразных, сложных, творческих задач. А вот для нас получить такого специалиста — большая удача, потому что человек хорошо знает работу с другой стороны. Ему известны все болевые точки и запросы бухгалтера.

— Бытует мнение, что из-за узкой специализации у программистов 1С нет особого развития и карьерного роста. Какие перспективы есть у профессии?

— Помните, у Высоцкого: «Сколько слухов наши уши поражает! Сколько сплетен разъедает, словно моль. Ходят слухи, будто все подорожает, абсолютно, а особенно — поваренная соль». Вот и здесь примерно так же.

Люди могут развиваться в разных направлениях: в профессиональном плане и по карьерной лестнице. Часто специалисты по 1С наоборот сетуют на то, что у них очень широкая специализация. Поговорите с ребятами, кто работает в этой сфере 20–25 лет, они продолжают регулярно учиться. Технологии настолько стремительно развиваются, что, как писал Льюис Кэрролл в «Алисе в стране чудес», «приходится очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте». Профессиональный уровень можно повышать практически бесконечно.

Что касается карьерного роста, ситуация аналогична. Программист может развиваться профессионально и вырасти в карьере. До руководителя проекта, например. Хороших специалистов, которые могут управлять программистами и консультантами, не так много. И стремление стать одним из них всегда приветствуется.

— С вашей точки зрения, кому стоит идти в программисты 1С, а кому лучше выбрать что-то другое?

— Человеку, который стоит перед выбором идти в программисты 1С или выбрать альтернативное направление в программировании, я бы прежде всего рекомендовал обратить внимание вот на что. В нынешних экономических условиях 1С-программирование обладает рядом существенных преимуществ. И самое, пожалуй, важное — стабильный спрос на российском рынке и защищенность от зарубежной конкуренции. При постоянном обучении и повышении квалификации работа у специалиста будет всегда и в любой из отраслей.

Посмотрите, вся страна работает на 1С. Причем работает не потому, что кто-то приказал это сделать, а потому, что фирма 1С в свое время разработала отличный программный продукт и построила потрясающе эффективную партнерскую сеть, аналогов которой, насколько я знаю, в мире просто не существует.

Другой вопрос, готов ли человек при быстром входе в профессию к работе в рамках одной отечественной технологии, нацеленной на помощь бизнесу. Может быть, кому-то интереснее заниматься нейросетями или разработкой игр, например. Или же кто-то мечтает о международной карьере. Тогда, конечно, стоит выбрать какое-то другое направление.

Если же говорить, какими качествами и навыками должен обладать человек, идущий в 1С-программрование, то, наверное, это способность и желание быстро обучаться, свободное владение компьютером и искреннее стремление помогать людям. Причем, последнее я бы поставил на первое место. Потому что, если человеку в принципе не нравится помогать людям, он не будет делать эту работу хорошо. А значит, клиенты не будут в полной мере довольны его работой. И как итог, он тоже не получит достаточное удовлетворение и вознаграждение от своей работы.

С моей точки зрения, прежде всего, нужно любить то, чем ты занимаешься. Остальному можно обучиться.

Беседовала Наталья Брюханова.