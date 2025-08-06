Личная карточка учета выдачи СИЗ в 2025 году: бланк, образец

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Обеспечение работников СИЗ
Предприятия с небезопасными условиями труда обязаны обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) согласно ст. 221 ТК. Защитные средства выдаются бесплатно, если работа связана с вредными и опасными условиями труда, загрязнениями, особыми температурами.
Например, к СИЗ относятся защитные элементы одежды: каски, перчатки, плащи, сапоги, очки, жилеты. «Шумные» предприятия обеспечивают работников наушниками, берушами. При прямом контакте с животными выдают антибактериальные гели и спреи. При работе с парами и газами обеспечивают дыхательными масками с функцией фильтрации.
В период с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года действовал постепенный переход на нормы и правила обеспечения сотрудников СИЗ.
Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 766н определяет правила выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств.
Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 767н устанавливает единые нормы выдачи СИЗ и смывающих средств.
В переходный период работодатели должны были руководствоваться официально утвержденными нормами.
С января 2025 года предприятия должны работать на основании самостоятельно разработанных норм, адаптированных под конкретные условия труда. Собственные нормы не должны быть снижены по отношению к нормам Минтруда, которые действовали во время перехода.
Старый подход
Новый подход
До изменений работодатели выдавали СИЗ на основании межотраслевых правил и стандартов безопасности труда, установленных Минздравсоцразвития (приказ от 01.06.2009 № 290н, приказ от 17.12.2010 № 1122н). Данные документы больше не актуальны.
Прошлый подход не позволял предприятиям гибко соблюдать законодательство. Например, нельзя было сокращать количество СИЗ при снижении рисков на производстве или улучшении условий.
В переходный период наметился тренд на риск-ориентированный подход. Единые типовые нормы позволяют работодателям самим определять количество выдаваемых СИЗ в зависимости от условий на производстве, наличия или отсутствия вредных и опасных факторов.
Новые нормы не только утверждают конкретные списки СИЗ, но и устанавливают сроки для работодателей. Например, заменить изношенную защитную одежду или позаботиться о ее стирке, сушке или ремонте.
Организация учета выдачи СИЗ
Предприятия обязаны вести учет спецодежды и других средств защиты, которые получают работники. Исключение действует для малого бизнеса (СМП) (п. 77 Правил приказа № 766н). Ниже — пошаговая инструкция.
Шаг 1. Назначьте ответственных
За организацию учета СИЗ на предприятии отвечают руководители структурных подразделений (п. 79 Правил). В их обязанности входит:
оценка потребности в защитных средствах;
выдача, обслуживание и вывод СИЗ из эксплуатации;
контроль исполнения норм и правил Минтруда;
донесение важной информации до сотрудников;
отчеты директору.
Руководители подразделений обеспечивают сотрудников всеми необходимыми средствами защиты и организовывают весь процесс — от оценки потребности в СИЗ до уничтожения использованных средств. Общий контроль остается за руководителем.
Шаг 2. Разработайте порядок выдачи и учета СИЗ
Основные этапы организации учета СИЗ фиксируются в локальном нормативном акте (ЛНА). Название документа — Порядок обеспечения работников СИЗ. При его подготовке учитывается специфика конкретного предприятия и структура управления.
Обязательные разделы локального документа:
распределение зон ответственности между руководителями отделов;
правила выявления потребности в выдаче СИЗ на предприятии;
способы обеспечения средствами защиты — покупка, аренда, аутсорсинг;
организация всего пути использования СИЗ — выдача, использование, хранение, контроль, обслуживание, вывод из эксплуатации, уничтожение;
правила ознакомления сотрудников по вопросам обеспечения СИЗ;
контроль выдачи спецодежды и других средств защиты;
анализ результатов контроля.
Все выдаваемые СИЗ должны иметь сертификаты. Сотрудники получают средства защиты бесплатно. Работодатели не имеют права взимать плату за СИЗ даже после увольнения сотрудника.
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Шаг 3. Подготовьте остальные документы
Кроме порядка обеспечения СИЗ, на предприятии нужно ввести еще три формы ключевых документов. Они закреплены в приложениях 1–3 к приказу № 766н. Большинство ИП и организаций пользуются именно ими:
Нормы выдачи СИЗ.
Личная карточка учета выдачи СИЗ.
Карточка учета выдачи дежурных СИЗ.
Шаг 4. Соблюдайте права и обязанности работодателя
Обязанности работодателя прописывают в локальном документе — Порядке обеспечения работников СИЗ. Помимо обязанностей, у работодателя есть право на определенные действия, связанные с использованием и учетом защитных средств.
Обязанности и права работодателя по учету выдачи СИЗ:
Обязанности работодателя
Права работодателя
Выдавать спецодежду работникам с учетом их пола, размеров, роста
Разрабатывать собственные нормы по СИЗ (если они улучшают обеспечение средствами защиты по сравнению с типовыми нормами по отраслям)
Вести учет выдачи средств защиты
Использовать СИЗ с аналогичными свойствами, указанными в типовых нормах
Проводить инструктажи с персоналом по применению СИЗ
Вести учет обеспечения работников СИЗ в электронной форме
Допускать работников к труду только при полной защитной экипировке
Выдавать дежурные СИЗ (на определенном месте работы, определенным работникам, на время контрольно-надзорных мероприятий)
Проверять, заменять, ремонтировать средства защиты. При сезонном использовании СИЗ — обеспечить хранение на складе
Применять б/у СИЗ после их санобработки (если это позволяют нормы санитарной безопасности)
Использовать под хранение СИЗ специально оборудованные помещения
Выдавать два комплекта СИЗ, чтобы у сотрудника был запасной комплект на время санобработки
Сроки выдачи защитных средств
Срок выдачи СИЗ зависит от климатического пояса, температурных условий, должности работника и других факторов. Единые типовые нормы включают типы СИЗ, названия профессий, периоды эксплуатации и основания выдачи СИЗ (Приложение № 1 к приказу № 767н).
На предприятии устанавливают собственные сроки выдачи СИЗ для руководителей, специалистов, инженерно-технических работников, бригадиров. Внутренние сроки не должны превышать сроки, установленные производителем (п. 18 приказа № 766н).
Сроки эксплуатации защитной спецодежды и обуви зависят от климатической зоны и пониженных температур. Например, одежду, защищающую от пониженных температур, разрешается использовать не более 1,5, 2 или 2,5 лет. Длительность применения зависит классификации спецодежды по уровням защиты (1–4 класс защиты) (Приложение № 4 к приказу № 766н).
Дерматологические средства защиты выдаются ежемесячно (за исключением дней отпуска). СИЗ можно использовать в следующем месяце, если его полностью не израсходовали и не вышел срок годности (Приложение № 3 к приказу № 767н).
Личная карточка учета выдачи СИЗ
Рекомендуемый образец личной карточки выдачи СИЗ установлен Минтруда в приказе № 766н. На лицевой и оборотной стороне карточки указывают информацию о сотруднике и выданных средствах защиты. Работодатели вправе разработать свою форму данного документа.
Пример заполнения карточки СИЗ
Структура карточки:
Лицевая сторона: ФИО работника, табельный номер, структурное подразделение, профессия, рост, размеры (одежды, обуви, головного убора). Ответственное лицо ставит роспись на документе рядом со своей фамилией и инициалами.
Оборотная сторона: название защитных средств, количество (шт. комплектов), даты выдачи и возврата. Работник ставит роспись в каждой графе напротив наименования СИЗ.
Как заполняется карточка СИЗ:
Примечание. Если СИЗ используются не постоянно, а при периодическом выполнении работ или в рамках контрольно-надзорных мероприятий, то ведут карточку выдачи учета дежурных СИЗ (Приложение № 3 к приказу № 766н).
Особенности учета выдачи СИЗ
Перечислим особенности, о которых должны знать работодатели, обеспечивающие сотрудников средствами индивидуальной защиты:
Выдавать защитные средства можно через специализированные постаматы, если не требуется инструктаж работников. В этом случае нужно обеспечить идентификацию получателя СИЗ и внесение данных в личную карточку.
Арендованные СИЗ отражаются в карточке — ставится отметка о факте аренды. На одежду работника наносится маркировка с его данными.
Если работника оснащают СИЗ в связи с совмещением должностей, отметка об том вносится в карточку.
В личной карточке нельзя отражать выдачу обычной одежды.
Работник вправе отказаться от СИЗ, если отсутствие средств защиты не влечет для него негативных последствий. Он также имеет право на замену защитных средств, если они досрочно вышли из строя или были утеряны по независящим от него причинам.
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Хранение личных карточек учета выдачи СИЗ
Сроки хранения управленческих документов указаны в разделе 7.3 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236:
В строке 428 таблицы говорится о таком документе как список (ведомость) на выдачу СИЗ, смывающих средств, лечебно-профилактического питания и т. д. Срок хранения этого документа — 1 год.
В строке 427 указан срок хранения документов об обеспечении работников СИЗ. Срок хранения — 3 года.
Организации и ИП ориентируются на трехлетний срок хранения личных карточек учета выдачи СИЗ.
Рекомендация. Если храните карточки в электронной базе, настройте создание резервных копий, чтобы в случае технических сбоев документы можно было быстро восстановить. Доступ к системе выдайте ответственному лицу.
Часто задаваемые вопросы
Как рассчитать нормативные сроки эксплуатации СИЗ
Нормативные сроки эксплуатации нужно считать с даты фактической выдачи работнику защитной экипировки. Дату выдачи указывают в личной карточке учета выдачи СИЗ. Если защитные средства выдаются ежемесячно или чаще, то следует учитывать время, проведенное сотрудником на рабочем месте. Отпускные дни в счет не берутся.
Дерматологические средства (спреи, аэрозоли) выдаются на один месяц, но если средство не закончилось и срок годности позволяет, то его можно перенести на следующий месяц.
Можно ли вести личные карточки учета выдачи СИЗ в электронной форме
Личные карточки можно вести как в бумажной, так и электронной форме. В электронной карточке нужно указывать номер и дату документа бухгалтерского учета, в котором отражен факт получения работником СИЗ и проставлена его роспись. Или на карточке должна стоять электронная подпись, если сотрудник подписывает ее с помощью ЭП.
Распечатывать электронные карточки и хранить на бумаге не нужно (п. 27 приказа № 766н).
Какие штрафы установлены за отсутствие личной карточки учета выдачи СИЗ
В КоАП нет формулировки «нарушение обязанности по ведению личной карточки учета выдачи СИЗ». Но это не значит, что штрафов нет.
По ст. 5.27 и 5.27.1 КоАП предусмотрены штрафы на работодателей за нарушение норм в области трудового законодательства и охраны труда. Отсутствие СИЗ контролирующие органы могут отнести к этим нарушениям.
Например, за несоблюдение трудовых норм организация может получить штраф — до 50 тыс. рублей. Необеспечение работников СИЗ влечет штраф: для должностных лиц и ИП — 20–30 тыс. рублей, для юрлиц – 130–150 тыс. рублей.
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