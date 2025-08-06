Личная карточка учета выдачи СИЗ в 2025 году: бланк, образец

Обеспечение работников СИЗ

Предприятия с небезопасными условиями труда обязаны обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) согласно ст. 221 ТК. Защитные средства выдаются бесплатно, если работа связана с вредными и опасными условиями труда, загрязнениями, особыми температурами.

Например, к СИЗ относятся защитные элементы одежды: каски, перчатки, плащи, сапоги, очки, жилеты. «Шумные» предприятия обеспечивают работников наушниками, берушами. При прямом контакте с животными выдают антибактериальные гели и спреи. При работе с парами и газами обеспечивают дыхательными масками с функцией фильтрации.

В период с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года действовал постепенный переход на нормы и правила обеспечения сотрудников СИЗ.

Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 766н определяет правила выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств. Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 767н устанавливает единые нормы выдачи СИЗ и смывающих средств. В переходный период работодатели должны были руководствоваться официально утвержденными нормами. С января 2025 года предприятия должны работать на основании самостоятельно разработанных норм, адаптированных под конкретные условия труда. Собственные нормы не должны быть снижены по отношению к нормам Минтруда, которые действовали во время перехода.