Ozon для бухгалтеров: учёт удержаний, тарифов и компенсаций в 1С в 2025 году

Многие бухгалтеры, работающие с маркетплейсами, сталкиваются с вопросом: как на практике отражать в учёте строки из отчёта о перечислениях Ozon (ООО «Интернет Решения») с названиями «Тарификация оплаты покупателя» и «Частичная компенсация клиенту»?
Разберём, что это за операции, как их правильно отразить и какие документы оформить.
Что это за операции
Тарификация оплаты покупателя — комиссия Ozon или платёжного сервиса за приём платежа (эквайринг). Это расходы периода, а не уменьшение цены товара.
Частичная компенсация клиенту — возврат части суммы покупателю:
Скидка/маркетинг — уменьшает выручку продавца.
Претензия/ущерб — расход продавца (например, из-за брака или недостачи).
Как в целом идут расчёты с маркетплейсом
Начисляем выручку по отчёту Ozon:
Дт 62 – Кт 90.1 (сумма продаж по отчёту)
Удержания и зачёты маркетплейса:
Дт 60 – Кт 62 (сумма удержаний по отчёту)
Поступление денег на расчётный счёт:
Дт 51 – Кт 62 (сумма перечисления после удержаний)
Проводки по видам удержаний
1. Тарификация оплаты покупателя (комиссия за эквайринг)
Документы: отчёт Ozon и акт/УПД на услугу (обычно с НДС 20%).
Дт 44 – Кт 60 3 000 (сумма комиссии без НДС)
Дт 19 – Кт 60 600 (НДС по акту)
Дт 60 – Кт 62 3 600 (зачёт удержания)
Дт 68.НДС – Кт 19 600 (НДС к вычету)
2. Частичная компенсация клиенту — скидка/маркетинг
Документы: отчёт Ozon + корректировочный документ (УКД/КСФ).
Дт 90.1 – Кт 62 2 000 (уменьшение выручки без НДС)
Дт 68.НДС – Кт 90.3 400 (корректировка НДС)
Дт 60 – Кт 62 2 400 (зачёт удержания)
3. Частичная компенсация клиенту — претензия/ущерб
Документы: отчёт Ozon, акт брака, переписка или регламент маркетплейса.
Дт 44 – Кт 60 2 400 (расход на компенсацию)
Дт 60 – Кт 62 2 400 (зачёт удержания)
Проводки
Вид удержания
Как определить
Проводки (пример)
НДС
Налог на прибыль / УСН
Тарификация оплаты покупателя
Комиссия за приём платежа, эквайринг (есть акт/УПД, обычно с НДС)
Дт 44 – Кт 60 3 000
Есть, к вычету при наличии первички
ОСНО — прочие/сбытовые расходы; УСН Д-Р — расходы на услуги
Частичная компенсация клиенту — скидка/маркетинг
Снижение цены по акции или договорённости
Дт 90.1 – Кт 62 2 000
Корректировка в сторону уменьшения
Уменьшение дохода от реализации
Частичная компенсация клиенту — претензия/ущерб
Возврат из-за брака, недостачи, повреждения (по вине продавца)
Дт 44 – Кт 60 2 400
Нет, если компенсация ущерба; есть, если удержание оформлено как услуга
ОСНО — расходы, связанные с производством/реализацией или внереализационные; УСН Д-Р — как прочие расходы при наличии документов
Быстрая шпаргалка
Чтобы быстрее определить, как провести удержание от Ozon, используйте схему ниже. Просто найдите свой случай и следуйте проводкам.
