Ozon для бухгалтеров: учёт удержаний, тарифов и компенсаций в 1С в 2025 году

Многие бухгалтеры, работающие с маркетплейсами, сталкиваются с вопросом: как на практике отражать в учёте строки из отчёта о перечислениях Ozon (ООО «Интернет Решения») с названиями «Тарификация оплаты покупателя» и «Частичная компенсация клиенту»?

Разберём, что это за операции, как их правильно отразить и какие документы оформить.