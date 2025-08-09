Ozon для бухгалтеров: учёт удержаний, тарифов и компенсаций в 1С в 2025 году

ЦОК ОК УСН 04.08 Мобильный
Маркетплейсы удерживают комиссии и делают перерасчёты, а бухгалтеру нужно правильно отразить это в учёте. Разбираем, что означают строки «тарификация оплаты покупателя» и «частичная компенсация клиенту» в отчётах Ozon, как их документально оформить и провести в 1С, чтобы не запутаться в выручке, расходах и НДС.

Многие бухгалтеры, работающие с маркетплейсами, сталкиваются с вопросом: как на практике отражать в учёте строки из отчёта о перечислениях Ozon (ООО «Интернет Решения») с названиями «Тарификация оплаты покупателя» и «Частичная компенсация клиенту»?

Разберём, что это за операции, как их правильно отразить и какие документы оформить.

Что это за операции

  • Тарификация оплаты покупателя — комиссия Ozon или платёжного сервиса за приём платежа (эквайринг). Это расходы периода, а не уменьшение цены товара.

  • Частичная компенсация клиенту — возврат части суммы покупателю:

    • Скидка/маркетинг — уменьшает выручку продавца.

    • Претензия/ущерб — расход продавца (например, из-за брака или недостачи).

Как в целом идут расчёты с маркетплейсом

  1. Начисляем выручку по отчёту Ozon:
    Дт 62 – Кт 90.1 (сумма продаж по отчёту)

  2. Удержания и зачёты маркетплейса:
    Дт 60 – Кт 62 (сумма удержаний по отчёту)

  3. Поступление денег на расчётный счёт:
    Дт 51 – Кт 62 (сумма перечисления после удержаний)

Проводки по видам удержаний

1. Тарификация оплаты покупателя (комиссия за эквайринг)

Документы: отчёт Ozon и акт/УПД на услугу (обычно с НДС 20%).

Дт 44 – Кт 60 3 000 (сумма комиссии без НДС)
Дт 19 – Кт 60 600 (НДС по акту)
Дт 60 – Кт 62 3 600 (зачёт удержания)
Дт 68.НДС – Кт 19 600 (НДС к вычету)

2. Частичная компенсация клиенту — скидка/маркетинг

Документы: отчёт Ozon + корректировочный документ (УКД/КСФ).

Дт 90.1 – Кт 62 2 000 (уменьшение выручки без НДС)
Дт 68.НДС – Кт 90.3 400 (корректировка НДС)
Дт 60 – Кт 62 2 400 (зачёт удержания)

3. Частичная компенсация клиенту — претензия/ущерб

Документы: отчёт Ozon, акт брака, переписка или регламент маркетплейса.

Дт 44 – Кт 60 2 400 (расход на компенсацию)
Дт 60 – Кт 62 2 400 (зачёт удержания)

Проводки

Вид удержания

Как определить

Проводки (пример)

НДС

Налог на прибыль / УСН

Тарификация оплаты покупателя

Комиссия за приём платежа, эквайринг (есть акт/УПД, обычно с НДС)

Дт 44 – Кт 60 3 000
Дт 19 – Кт 60 600
Дт 60 – Кт 62 3 600
Дт 68.НДС – Кт 19 600

Есть, к вычету при наличии первички

ОСНО — прочие/сбытовые расходы; УСН Д-Р — расходы на услуги

Частичная компенсация клиенту — скидка/маркетинг

Снижение цены по акции или договорённости

Дт 90.1 – Кт 62 2 000
Дт 68.НДС – Кт 90.3 400
Дт 60 – Кт 62 2 400

Корректировка в сторону уменьшения

Уменьшение дохода от реализации

Частичная компенсация клиенту — претензия/ущерб

Возврат из-за брака, недостачи, повреждения (по вине продавца)

Дт 44 – Кт 60 2 400
Дт 60 – Кт 62 2 400

Нет, если компенсация ущерба; есть, если удержание оформлено как услуга

ОСНО — расходы, связанные с производством/реализацией или внереализационные; УСН Д-Р — как прочие расходы при наличии документов

Быстрая шпаргалка

Чтобы быстрее определить, как провести удержание от Ozon, используйте схему ниже. Просто найдите свой случай и следуйте проводкам.

