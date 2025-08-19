Уступка права требования по валютному контракту: как отразить в бухгалтерском и налоговом учете

Организация оплатила аванс иностранному поставщику в валюте, который из-за санкций не смог ни вернуть аванс, ни поставить товар. Право требования организация передала резиденту РФ. Как отразить взаимозачет долга по договору цессии в БУ и НУ с учетом возникшей курсовой разницы?

В данной ситуации до уступки права по Дт 60 «Аванс выданный» числится аванс в иностранной валюте.

Операции уступки прав на аванс и взаимозачете отражаются следующими проводками:

1. Переоценка счета 60 «Аванс выданный» по курсу на дату подписания соглашения об уступке прав:

Дт (или Кт) 60 «Аванс выданный» К 91.1 (или Д 91.2).

2. Уступка права требования.

Дт 91.2 Кт 60 «Аванс выданный» – списана сумма аванса в рублях по курсу ЦБ на день подписания соглашения об уступке

Дт 76 «Цессионарий по уступке прав» К 91.1 – отражен доход от уступки права по согласованной стоимости.

Если право требования долга по возврату аванса уступается в оценке, соответствующей сумме аванса в рублях по курсу ЦБ на день подписания соглашения, то финансовый результат данной операции будет равен 0. Налоговая база по НДС от уступке требования в данном случае тоже будет равна 0 (ст. 155 НК).

3. Производится зачет взаимных требований между Цедентом и Цессионарием на наименьшую величину этих обязательств:

Дт 60 «Расчеты с Цессионарием за приобретенные товары» Д 76 «Цессионарий по уступке прав».

Если стоимость уступленного права на аванс не превышает сумму долга Цедента перед Цессионарием, то у Цедента счет 76 «Цессионарий» закрывается.

