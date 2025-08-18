Экспорт в Казахстан с нулевой ставкой НДС: как оформить, порядок действий

Срок подачи документов и отчетов

Срок подтверждения ставки 0% при поставках в ЕАЭС — не позднее 180 дней со дня отгрузки. Если организация не собрала подтверждающие документы через 180 дней, в декларации за квартал, в котором истек этот срок, начисляется НДС на стоимость экспортированных товаров по обычным ставкам.

На основании п. 9 ст.167 НК при экспорте товаров из РФ, в том числе в страны ЕАЭС, моментом определения налоговой базы является последнее число квартала, в котором собран полный пакет документов, подтверждающих обоснованность применения нулевой ставки НДС. Таким образом, организация должна включить операцию по экспорту в декларацию НДС за тот период, в котором у нее собран пакет документов.

Отказаться от нулевой ставки по поставкам в ЕАЭС нельзя, это не предусмотрено протоколом 18 к договору ЕАЭС.

Срок предоставления статотчета в ФТС — не позднее 10-го рабочего дня календарного месяца, следующего за календарным месяцем отгрузки товара (п. 9 Правил ведения статистики, утв. постановлением Правительства от 19.06.2020 № 891).