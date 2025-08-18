Экспорт в Казахстан с нулевой ставкой НДС: как оформить, порядок действий

Организация должна выставить счет-фактуру со ставкой НДС 0%.
Подтверждающие документы
Для подтверждения нулевой ставки при экспорте в страны ЕАЭС надо представить в ФНС декларацию и следующие документы (п. 1.3 ст. 165 НК, п. 4 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС):
контракт;
заявление о ввозе с отметкой налоговой (его должен предоставить покупатель из ЕАЭС);
транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы, подтверждающие перемещение товаров из РФ в страну ЕАЭС. Обязанности предоставлять их нет, однако эти документы могут потребовать при проверке декларации (письма Минфина от 27.01.2022 № 03-07-08/5275, от 03.02.2020 № 03-07-08/6326).
Кроме документов в ФНС необходимо отправить статистическую форму перемещения товаров через личный кабинет на сайте ФТС.
Как подать документы
Подтверждающие документы подают вместе с декларацией, в которой отражена экспортная операция (п. 4 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС, ст. 165 НК).
Организация может отправить документы по ТКС в виде скан-образов по утвержденному формату (письмо ФНС от 03.08.2018 № СД-4-3/15160@).
Но есть исключение: заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов можно подавать только на бумажном носителе. Лучше это сделать в день подачи декларации.
Вместо заявления (заявлений) можно представить в электронной форме перечень заявлений о ввозе (подп. 3 п. 4 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС, письмо ФНС от 11.01.2017 № АС-4-15/201@). Если представляется перечень заявлений, то можно не представлять контракт.
В перечень включают заявления, сведения о которых поступили в налоговые органы РФ (подп. 3 п. 4 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС). Проверить поступление сведений можно на сайте ФНС. Перечень заявлений предоставляется через Офис экспортера на сайте ФНС
Формирование перечня заявлений в 1С
Можно сформировать перечень заявлений в 1С. Перечень заявлений о ввозе оформляется с помощью регламентированного отчета Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в разделе Отчеты – 1С:Отчетность – Регламентированные отчеты – кнопка Создать – вкладка Все – папка Налоговая отчетность — Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Перечень формируется вручную.
Срок подачи документов и отчетов
Срок подтверждения ставки 0% при поставках в ЕАЭС — не позднее 180 дней со дня отгрузки. Если организация не собрала подтверждающие документы через 180 дней, в декларации за квартал, в котором истек этот срок, начисляется НДС на стоимость экспортированных товаров по обычным ставкам.
На основании п. 9 ст.167 НК при экспорте товаров из РФ, в том числе в страны ЕАЭС, моментом определения налоговой базы является последнее число квартала, в котором собран полный пакет документов, подтверждающих обоснованность применения нулевой ставки НДС. Таким образом, организация должна включить операцию по экспорту в декларацию НДС за тот период, в котором у нее собран пакет документов.
Отказаться от нулевой ставки по поставкам в ЕАЭС нельзя, это не предусмотрено протоколом 18 к договору ЕАЭС.
Срок предоставления статотчета в ФТС — не позднее 10-го рабочего дня календарного месяца, следующего за календарным месяцем отгрузки товара (п. 9 Правил ведения статистики, утв. постановлением Правительства от 19.06.2020 № 891).
