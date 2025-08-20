Как IT-компании считать взносы в 2025 году, если аккредитация получена или аннулирована в середине года

Условия для взносов 7,6% для ИТ-компаний
На основании п. 5 статьи 427 НК IT-компании могут применять пониженный тариф страховых взносов 7,6% при одновременном соблюдении двух условий:
наличие аккредитация;
доля профильных доходов по итогам отчетного (расчетного) периода – не менее 70%.
Но аккредитацию можно получить в середине года или утратить ее в течение года. Сейчас в НК описан нюанс с лишением аккредитации, но нюанс применения пониженного тарифа в связи с ее получением, в том числе повторным после аннулирования, не описан.
Перечень профильных доходов мы разбирали тут.
Получение IT-аккредитации
Наличие аккредитации – это обязательное условие для применения пониженных взносов. Поэтому если с начала года аккредитации не было, то до ее получения права на пониженные взносы нет.
Но когда конкретно возникает право на льготные взносы после получения аккредитации, в НК РФ не сказано.
Минфин утверждает, что право на пониженные взносы возникает с того месяца, в котором получена госаккредитация. Задним числом после получения аккредитации право на пониженные взносы не действует (письмо Минфина от 14.10.2022 № 03-03-07/99719).
Если компания получила аккредитацию 31 января, то право на пониженные взносы будет с 01.01. Если аккредитация получена в феврале, то право на льготу будет с 01.02 и т. д.
Скоро такую норму включат в НК. Минфин разработал проект поправок в Налоговый Кодекс.
По новой норме НК применять пониженный тариф можно будет начиная с 1-го числа месяца, в котором получена аккредитация (при соблюдении условия о доле профильных доходов).
Утрата IT-аккредитации
В случае лишения IT-компании государственной аккредитации в середине года она лишается права применять пониженный тариф взносов с начала года.
Такое правило четко описано в НК.
Если в компании случилась такая неприятность, ей придется пересчитать все взносы с начала года и сдать уточненные РСВ.
Повторное получение IT-аккредитации после ее утраты
При повторном получении аккредитации право на пониженные взносы начинается также только с месяца ее получения и задним числом не действует.
Причем взносы за предыдущие периоды, которые компания вынуждена была пересчитать с льготного тарифа на общий, обратному пересчету на льготный тариф не подлежат.
Пониженный тариф начнется только с месяца, когда аккредитация получена повторно.
В письме Минфина от 13.05.2025 № 03-15-05/46674 рассмотрен случай, когда аккредитация аннулирована в июле, а вновь получена в декабре.
В такой ситуации компания с января по июнь применяла пониженный тариф. РСВ за 1 квартал и полугодие сданы с тарифом 7,6%.
Затем в июле компания сделала перерасчет взносов. Все взносы с января по июнь пересчитали на общий тариф, за июль тоже начислили взносы по общему тарифу.
Компания сдала уточненные РСВ за 1 квартал и полугодие с общим тарифом, а также РСВ за 9 месяцев с общим тарифом.
Взносы за октябрь и ноябрь также начисляли по общему тарифу.
В декабре аккредитация снова получена. Поэтому за декабрь можно начислять взносы по тарифу 7,6%. Но взносы за январь – ноябрь пересчету не подлежат. Они так и останутся по общему тарифу.
Таким образом, в годовой РСВ будет два тарифа – общий на зарплату с января по ноябрь и пониженный на зарплату декабря.
Отметим, что даже если компания успела быстро в течение одного месяца вернуть себе утраченную аккредитацию, она все равно вынуждена пересчитать все взносы с начала года на общий тариф, а льготный применять только с месяца получения аккредитации.
В письме Минфина от 15.01.2025 № 03-15-06/2048 описана ситуация, когда аккредитация утрачена 17 июля, а через неделю 24 июля получена повторно.
В этой ситуации взносы с января по июнь надо пересчитать на общий тариф, а с июля снов можно применять пониженный тариф.
Доля доходов IT-компании
С соблюдением условия по доле профильных доходов 70% ситуация такая: для тарифа с начала года имеет значение доля доходов на конец периода (квартала, полугодия, 9 месяцев).
Аккредитованная IT-организация, которая не выполняла условие о 70-процентной доле доходов по итогам 1 квартала и полугодия, но выполнила это условие по итогам 9 месяцев, вправе применить пониженный тариф с 1 января. Для этого надо с начала года пересчитать взносы с общего тарифа на льготный и сдать уточненные РСВ за 1 квартал и полугодие.
Такое разъяснение, в частности, дает Минфин в письме от 25.01.2023 № 03-15-06/5599.
Выводы
При получении аккредитации в середине года право на пониженные взносы наступает только с начала месяца, в котором она получена. Никак не задним числом.
При аннулировании аккредитации в середине года право на пониженные взносы утрачивается задним числом с начала года.
При повторном получения аккредитации после ее аннулирования в середине года повторное право на пониженные наступает только с начала месяца, в котором она получена. За предыдущие периоды взносы так и останутся по общему тарифу.
Если весь год при наличии аккредитации доля профильных доходов была менее 70%, а по итогам года стала более 70%, право на пониженные взносы будет с начала года задним числом.
