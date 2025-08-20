Как IT-компании считать взносы в 2025 году, если аккредитация получена или аннулирована в середине года

Повторное получение IT-аккредитации после ее утраты

При повторном получении аккредитации право на пониженные взносы начинается также только с месяца ее получения и задним числом не действует.

Причем взносы за предыдущие периоды, которые компания вынуждена была пересчитать с льготного тарифа на общий, обратному пересчету на льготный тариф не подлежат.

Пониженный тариф начнется только с месяца, когда аккредитация получена повторно.

В письме Минфина от 13.05.2025 № 03-15-05/46674 рассмотрен случай, когда аккредитация аннулирована в июле, а вновь получена в декабре.

В такой ситуации компания с января по июнь применяла пониженный тариф. РСВ за 1 квартал и полугодие сданы с тарифом 7,6%.

Затем в июле компания сделала перерасчет взносов. Все взносы с января по июнь пересчитали на общий тариф, за июль тоже начислили взносы по общему тарифу.

Компания сдала уточненные РСВ за 1 квартал и полугодие с общим тарифом, а также РСВ за 9 месяцев с общим тарифом.

Взносы за октябрь и ноябрь также начисляли по общему тарифу.

В декабре аккредитация снова получена. Поэтому за декабрь можно начислять взносы по тарифу 7,6%. Но взносы за январь – ноябрь пересчету не подлежат. Они так и останутся по общему тарифу.

Таким образом, в годовой РСВ будет два тарифа – общий на зарплату с января по ноябрь и пониженный на зарплату декабря.

Отметим, что даже если компания успела быстро в течение одного месяца вернуть себе утраченную аккредитацию, она все равно вынуждена пересчитать все взносы с начала года на общий тариф, а льготный применять только с месяца получения аккредитации.

В письме Минфина от 15.01.2025 № 03-15-06/2048 описана ситуация, когда аккредитация утрачена 17 июля, а через неделю 24 июля получена повторно.

В этой ситуации взносы с января по июнь надо пересчитать на общий тариф, а с июля снов можно применять пониженный тариф.