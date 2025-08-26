ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как бухгалтеру вырасти до финансового директора →
Вебинары для бухгалтеров
Важные изменения в НДС и налоге на прибыль, особенности учета и проверок при работе с маркетплейсами, совмещение ПСН и УСН в 2026 г. Календарь вебинаров на сентябрь

Важные изменения в НДС и налоге на прибыль, особенности учета и проверок при работе с маркетплейсами, совмещение ПСН и УСН в 2026 г. Календарь вебинаров на сентябрь

Сделали дайджест вебинаров на сентябрь 2025 года. Записывайтесь и обучайтесь!

Вебинар — оптимальный способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Все записи прошедших трансляций, а также сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны!

Купить подписку

2 сентября. НДС и налог на прибыль: изменения и важные вопросы

Время: 11:00

Программа:

НДС:

  1. Определение места реализации для целей НДС: общие правила и особенности в рамках ЕАЭС. НДС при трансграничной интернет-торговле в рамках ЕАЭС.

  2. Средства, увеличивающие налоговую базу при штрафах, премиях, расторжении договора: нюансы формулировок договора и НДС — последствия

  3. Момент определения налоговой базы при выполнении работ и оказании услуг.

  4. Продление ставки НДС 0% для гостиничного бизнеса.

  5. Повышение лимита дохода для освобождения общепита от НДС.

  6. Освобождение от НДС и налога на прибыль безвозмездной передачи имущества на нужды СВО.

Налог на прибыль:

  1. Дата признания доходов по работам и услугам.

  2. Порядок признания дохода при передаче исключительных и лицензионных прав на объекты интеллектуальной собственности.

  3. Новое в кассовом методе признания отдельных доходов.

  4. Порядок налогового учета курсовых разниц.

  5. Налоговое стимулирование обновления основных средств, НМА и программного обеспечения.

  6. Исправление ошибок и «запоздавшие расходы»: особенности применения статьи 54 НК РФ в 2025 году.

  7. Старые и новые правила переноса налоговых убытков.

Спикер: Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Записаться

4 сентября. Как бухгалтеру перейти в аналитику 1С и удвоить доход

Время: 15:00

Программа:

1. Почему аналитик 1С — это выгодный карьерный шаг для бухгалтера. Статистика зарплат и рынок труда.

2. Как бухгалтерские знания помогут в аналитике 1С: учетные процессы (ФСБУ, налоги, первичка), работа с документами, типичные ошибки бухгалтеров.

3. Что нужно освоить, чтобы стать аналитиком 1С

4. Главные инструменты аналитика 1С:

  • Конфигуратор 1С.

  • Запросы и отчеты.

  • Доработка типовых решений под бизнес-процессы.

5. Soft skills: общение с заказчиками, постановка задач программистам.

6. Алгоритм перехода: от обучения, практики на тестовых базах до первых заказов.

Спикер: Константин Соболевский — бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях: Роснефть, Камаз-Fuzo, Лукойл, S7, Никамед, Норильский Никель, Komatsu, ЗиЛ, Почта России и другие. Консультант Клерка по вопросам 1С.

Записаться

9 сентября. Маркетплейсы-2025: новые правила учета, налогообложения и проверок ФНС

Время: 11:00

Программа:

  1. Прямая интеграция маркетплейсов с налоговой: что передается автоматически

  2. Особенности работы с НДС при работе на маркетплейсах

  3. Внесение счет-фактур и УПД и их отражение в книге продаж

  4. НДС на УСН: формирование налогооблагаемой базы и декларация по НДС

  5. АУСН при работе с маркетплейсами: первые итоги применения

  6. Проверка соответствия продавцов условиям УСН, дробление и маркетплейсы

  7. Требования ФНС: основные претензии и как отвечать.

Спикер: Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Записаться

11 сентября. Изменения осени-2025 для бухгалтера

Время: 11:00

Программа:

1. Налоговый учет и отчетность:

  • Новый порядок обмена электронными счет-фактурами — какие сервисы использовать.

  • Электронное взаимодействие с ФНС — новые требования и сроки.

  • Мораторий на штрафы за несданные декларации — кому и как он применяется.

2. Документооборот и договорная работа:

  • Обновленные формы договоров о матответственности — что изменилось для работодателей.

  • Новые правила маркировки товаров — как избежать блокировок.

  • Запрет навязывания допуслуг потребителям — какие формулировки убрать из договоров.

3. Кадры и персональные данные:

  • Изменения в трудовом законодательстве — новые гарантии для работников.

  • С 1 сентября 2025 — новые требования к согласиям на обработку персданных (ужесточение штрафов).

  • Дистанционные работники: новые правила оформления.

4. Бухгалтерский учет:

  • Применяем новые ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

Спикер: Анна Тетерлева — к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии – Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Записаться

16 сентября. ВЭД-2025: новые правила, налоги и проверки. Как работать с импортом и экспортом без штрафов

Время: 15:00

Программа:

1. ВЭД в 2025 году: главные изменения и тренды:

  • Ужесточение валютного контроля: новые требования ЦБ и ФНС.

  • Рост таможенных пошлин и сборов: на какие товары влияет.

  • Изменения в логистике (санкции, альтернативные маршруты).

2. Правила НДС при импорте и особенности налогообложения экспорта (0% ставка и подтверждение).

3. Таможенные риски и как их избежать:

  • Основные ошибки при декларировании товаров.

  • Как ФТС проверяет импортные поставки (риск доначисления пошлин).

  • Что делать, если товар задержан на таможне.

4. Валютный контроль и расчеты с иностранными контрагентами:

  • Новые требования к валютным договорам.

  • Как работать с платежными агентами и избежать блокировки счетов.

5. Проверки ФНС участников ВЭД:

  • Какие компании попадают в зону риска.

  • Как подготовиться к проверке: документы и отчеты.

  • Типичные претензии ФНС и как на них отвечать.

Спикер: Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению.

Записаться

23 сентября. Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов

Время: 11:00

Программа:

1. Главные изменения в ПСН и УСН с 2026 года:

  • новые лимиты и ставки;

  • ограничения по видам деятельности для патента: какие бизнесы больше не смогут его применять.

2. Совмещение УСН и патента: плюсы и риски:

  • в каких случаях выгодно совмещать режимы;

  • как распределять доходы и расходы между УСН и патентом, чтобы избежать претензий от ФНС;

  • какие ошибки чаще всего допускают при совмещении и как их избежать.

3. Раздельный учет при совмещении УСН и патента:

  • какие регистры и документы необходимы;

  • как делить расходы (аренда, зарплата, реклама) между двумя режимами.

4. Проверки ФНС и спорные ситуации:

  • на что обратят внимание налоговики при проверке совмещения УСН и патента;

  • как подготовиться к возможным претензиям и что делать, если ФНС требует доплатить налоги.

5. Оптимизация налогов при совмещении режимов:

  • как минимизировать платежи, не нарушая закон;

  • схемы, от которых лучше отказаться в 2026 году (риск блокировки счетов);

  • альтернативные варианты снижения нагрузки (например, переход на НПД или АУСН).

Спикер: Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Записаться

25 сентября. Как перейти в маркетинг и начать зарабатывать от 100 000 ₽ без опыта

Время: 13:00

Программа:

1. Маркетолог: кто это и какие есть направления работы в профессии.

2. Почему маркетинг — топ-1 профессия для перехода в условиях цифровой экономики:

  • зарплаты vs конкуренция: сравнение с бухгалтерией, продажами и IT;

  • можно ли войти в профессию без опыта.

3. Какие навыки действительно нужны, а чему учиться не обязательно.

4. 4 самых востребованных направления для новичков:

  • Таргетинг;

  • Контент-маркетинг;

  • Email-рассылки;

  • SEO.

5. Где брать первые заказы (даже без портфолио):

  • 3 работающих способа найти клиентов через соцсети;

  • как правильно предлагать услуги, чтобы не считали новичком;

  • платформы для фриланса с адекватными заказчиками.

Спикер: Алексей Добрусин — сертифицированный трекер ФРИИ, супервизор наставников Сколково, корпоративный трекер корпорации Контур, маркетолог с опытом работы 12 лет.

Записаться

30 сентября. Особенности учета в строительстве в 2025 году: что изменилось и как правильно работать

Время: 15:00

Программа:

  1. Состав строительного процесса, их роли и особенности учета у заказчиков, подрядчиков и застройщиков.

  2. Особенности учета затрат и формирования себестоимости строительства с учетом новых стандартов (ФСБУ 4/2023, 5/2019, 26/2020).

  3. Изменения в учете основных средств, в том числе методов амортизации и отражения строительных объектов в оборотных и внеоборотных воздействиях.

  4. Новые требования к регистрации недвижимости и постановке ее на кадастровый учет (ФЗ № 487-ФЗ от 1 марта 2025 г.).

  5. Порядок применения счетов эскроу с расширением на ИЖС и частных домах, а также освобождение подрядчиков по ИЖС от НДС с 1 апреля 2025 года.

  6. Особенности учета НДС в строительстве, вопросы учета и учета доходов и расходов при длительных проектах и долевом строительстве.

  7. Частные вопросы бухгалтеров: тонкости учета расходов, документального оформления, раздельного учета.

Спикер: Наталья Дорошенко — практикующий главный бухгалтер более 20 лет, действующий член ППБА России, налоговый консультант, руководитель аутсорсинговой компании «Новые системы учета».

Записаться

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO