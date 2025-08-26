Важные изменения в НДС и налоге на прибыль, особенности учета и проверок при работе с маркетплейсами, совмещение ПСН и УСН в 2026 г. Календарь вебинаров на сентябрь

Вебинар — оптимальный способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
Все записи прошедших трансляций, а также сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны!
2 сентября. НДС и налог на прибыль: изменения и важные вопросы
Время: 11:00
НДС:
Определение места реализации для целей НДС: общие правила и особенности в рамках ЕАЭС. НДС при трансграничной интернет-торговле в рамках ЕАЭС.
Средства, увеличивающие налоговую базу при штрафах, премиях, расторжении договора: нюансы формулировок договора и НДС — последствия
Момент определения налоговой базы при выполнении работ и оказании услуг.
Продление ставки НДС 0% для гостиничного бизнеса.
Повышение лимита дохода для освобождения общепита от НДС.
Освобождение от НДС и налога на прибыль безвозмездной передачи имущества на нужды СВО.
Налог на прибыль:
Дата признания доходов по работам и услугам.
Порядок признания дохода при передаче исключительных и лицензионных прав на объекты интеллектуальной собственности.
Новое в кассовом методе признания отдельных доходов.
Порядок налогового учета курсовых разниц.
Налоговое стимулирование обновления основных средств, НМА и программного обеспечения.
Исправление ошибок и «запоздавшие расходы»: особенности применения статьи 54 НК РФ в 2025 году.
Старые и новые правила переноса налоговых убытков.
Спикер: Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
4 сентября. Как бухгалтеру перейти в аналитику 1С и удвоить доход
Время: 15:00
1. Почему аналитик 1С — это выгодный карьерный шаг для бухгалтера. Статистика зарплат и рынок труда.
2. Как бухгалтерские знания помогут в аналитике 1С: учетные процессы (ФСБУ, налоги, первичка), работа с документами, типичные ошибки бухгалтеров.
3. Что нужно освоить, чтобы стать аналитиком 1С
4. Главные инструменты аналитика 1С:
Конфигуратор 1С.
Запросы и отчеты.
Доработка типовых решений под бизнес-процессы.
5. Soft skills: общение с заказчиками, постановка задач программистам.
6. Алгоритм перехода: от обучения, практики на тестовых базах до первых заказов.
Спикер: Константин Соболевский — бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях: Роснефть, Камаз-Fuzo, Лукойл, S7, Никамед, Норильский Никель, Komatsu, ЗиЛ, Почта России и другие. Консультант Клерка по вопросам 1С.
9 сентября. Маркетплейсы-2025: новые правила учета, налогообложения и проверок ФНС
Время: 11:00
Прямая интеграция маркетплейсов с налоговой: что передается автоматически
Особенности работы с НДС при работе на маркетплейсах
Внесение счет-фактур и УПД и их отражение в книге продаж
НДС на УСН: формирование налогооблагаемой базы и декларация по НДС
АУСН при работе с маркетплейсами: первые итоги применения
Проверка соответствия продавцов условиям УСН, дробление и маркетплейсы
Требования ФНС: основные претензии и как отвечать.
Спикер: Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
11 сентября. Изменения осени-2025 для бухгалтера
Время: 11:00
1. Налоговый учет и отчетность:
Новый порядок обмена электронными счет-фактурами — какие сервисы использовать.
Электронное взаимодействие с ФНС — новые требования и сроки.
Мораторий на штрафы за несданные декларации — кому и как он применяется.
2. Документооборот и договорная работа:
Обновленные формы договоров о матответственности — что изменилось для работодателей.
Новые правила маркировки товаров — как избежать блокировок.
Запрет навязывания допуслуг потребителям — какие формулировки убрать из договоров.
3. Кадры и персональные данные:
Изменения в трудовом законодательстве — новые гарантии для работников.
С 1 сентября 2025 — новые требования к согласиям на обработку персданных (ужесточение штрафов).
Дистанционные работники: новые правила оформления.
4. Бухгалтерский учет:
Применяем новые ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».
Спикер: Анна Тетерлева — к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии – Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
16 сентября. ВЭД-2025: новые правила, налоги и проверки. Как работать с импортом и экспортом без штрафов
Время: 15:00
1. ВЭД в 2025 году: главные изменения и тренды:
Ужесточение валютного контроля: новые требования ЦБ и ФНС.
Рост таможенных пошлин и сборов: на какие товары влияет.
Изменения в логистике (санкции, альтернативные маршруты).
2. Правила НДС при импорте и особенности налогообложения экспорта (0% ставка и подтверждение).
3. Таможенные риски и как их избежать:
Основные ошибки при декларировании товаров.
Как ФТС проверяет импортные поставки (риск доначисления пошлин).
Что делать, если товар задержан на таможне.
4. Валютный контроль и расчеты с иностранными контрагентами:
Новые требования к валютным договорам.
Как работать с платежными агентами и избежать блокировки счетов.
5. Проверки ФНС участников ВЭД:
Какие компании попадают в зону риска.
Как подготовиться к проверке: документы и отчеты.
Типичные претензии ФНС и как на них отвечать.
Спикер: Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению.
23 сентября. Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов
Время: 11:00
1. Главные изменения в ПСН и УСН с 2026 года:
новые лимиты и ставки;
ограничения по видам деятельности для патента: какие бизнесы больше не смогут его применять.
2. Совмещение УСН и патента: плюсы и риски:
в каких случаях выгодно совмещать режимы;
как распределять доходы и расходы между УСН и патентом, чтобы избежать претензий от ФНС;
какие ошибки чаще всего допускают при совмещении и как их избежать.
3. Раздельный учет при совмещении УСН и патента:
какие регистры и документы необходимы;
как делить расходы (аренда, зарплата, реклама) между двумя режимами.
4. Проверки ФНС и спорные ситуации:
на что обратят внимание налоговики при проверке совмещения УСН и патента;
как подготовиться к возможным претензиям и что делать, если ФНС требует доплатить налоги.
5. Оптимизация налогов при совмещении режимов:
как минимизировать платежи, не нарушая закон;
схемы, от которых лучше отказаться в 2026 году (риск блокировки счетов);
альтернативные варианты снижения нагрузки (например, переход на НПД или АУСН).
Спикер: Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
25 сентября. Как перейти в маркетинг и начать зарабатывать от 100 000 ₽ без опыта
Время: 13:00
1. Маркетолог: кто это и какие есть направления работы в профессии.
2. Почему маркетинг — топ-1 профессия для перехода в условиях цифровой экономики:
зарплаты vs конкуренция: сравнение с бухгалтерией, продажами и IT;
можно ли войти в профессию без опыта.
3. Какие навыки действительно нужны, а чему учиться не обязательно.
4. 4 самых востребованных направления для новичков:
Таргетинг;
Контент-маркетинг;
Email-рассылки;
SEO.
5. Где брать первые заказы (даже без портфолио):
3 работающих способа найти клиентов через соцсети;
как правильно предлагать услуги, чтобы не считали новичком;
платформы для фриланса с адекватными заказчиками.
Спикер: Алексей Добрусин — сертифицированный трекер ФРИИ, супервизор наставников Сколково, корпоративный трекер корпорации Контур, маркетолог с опытом работы 12 лет.
30 сентября. Особенности учета в строительстве в 2025 году: что изменилось и как правильно работать
Время: 15:00
Состав строительного процесса, их роли и особенности учета у заказчиков, подрядчиков и застройщиков.
Особенности учета затрат и формирования себестоимости строительства с учетом новых стандартов (ФСБУ 4/2023, 5/2019, 26/2020).
Изменения в учете основных средств, в том числе методов амортизации и отражения строительных объектов в оборотных и внеоборотных воздействиях.
Новые требования к регистрации недвижимости и постановке ее на кадастровый учет (ФЗ № 487-ФЗ от 1 марта 2025 г.).
Порядок применения счетов эскроу с расширением на ИЖС и частных домах, а также освобождение подрядчиков по ИЖС от НДС с 1 апреля 2025 года.
Особенности учета НДС в строительстве, вопросы учета и учета доходов и расходов при длительных проектах и долевом строительстве.
Частные вопросы бухгалтеров: тонкости учета расходов, документального оформления, раздельного учета.
Спикер: Наталья Дорошенко — практикующий главный бухгалтер более 20 лет, действующий член ППБА России, налоговый консультант, руководитель аутсорсинговой компании «Новые системы учета».
