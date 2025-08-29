Загранпаспорт в 2025 году: процедура оформления, цена и сроки

Какой загранпаспорт лучше: старого или нового образца
Если вы впервые оформляете загранпаспорт или хотите сделать его после долгого перерыва, логично задать вопрос — а какой документ оформлять? Сделали сравнение по основным характеристикам в таблице.
Загранпаспорт старого образца
Загранпаспорт нового образца
Срок действия
5 лет
10 лет
Госпошлина
Биометрические данные
Не нужны
Снимаются отпечатки пальцев и формируется цифровое изображение
Количество страниц
36
46
Информация о детях
Можно внести
Можно внести информацию только о детях до 14 лет
Нюансы оформления
Обязательно присутствие ребенка при оформлении документа на него
Присутствие ребенка необязательно
Очередность
Может быть только первым загранпаспортом
Можно оформить в качестве второго загранпаспорта
Кроме того, фото на загранпаспорт нового образца обязательно делает сотрудник МВД.
Что нужно для загранпаспорта в МФЦ 2025
Прежде всего, выясните порядок приема документов в нужном вам отделении МФЦ. Некоторые отделения принимают посетителей по записи, в других действует живая очередь или система талонов, выдаваемых в день посещения. Если вы оформляете биометрический паспорт, узнайте о наличии криптокабины в выбранном отделении.
Подготовьте полный комплект необходимых документов и заполненное заявление. Бланк заявления можно скачать и распечатать с официального сайта МВД. Например вот так выглядит документ о получении загранпаспорта старого образца.
А вот так выглядит оборотная сторона заявления со сведениями о трудовой деятельности.
Или можно заполнить анкету непосредственно в МФЦ, где предоставят бланк и окажут помощь в заполнении.
Для анкеты и паспорта старого образца потребуются фотографии. Хотя в некоторых МФЦ есть фотокабины, рекомендуем подготовить фотографии заранее. Для биометрического паспорта фотографии не нужны, но для анкеты их все равно придется предоставить.
Тщательно заполняйте анкету, уделяя особое внимание информации о местах работы, учебы и военной службы за последние 10 лет. Хотя для оформления загранпаспорта не требуются трудовая книжка и дипломы, рекомендуется взять их с собой или сделать копии, чтобы точно указать необходимые данные.
При оформлении загранпаспорта старого образца можно внести данные о детях. Однако рекомендуется оформлять детям отдельные загранпаспорта, так как данные, внесенные в родительский паспорт, не всегда признаются.
Обязательно возьмите с собой не только оригиналы документов, но и копию российского паспорта, включая главную страницу, страницы с пропиской и информацией о ранее выданных паспортах. Сканирование просроченных загранпаспортов не требуется, но их рекомендуется иметь при себе.
После проверки анкеты и оригиналов документов сотрудником МФЦ вам необходимо оплатить госпошлину и ожидать вызова. Как правило, в отделениях МФЦ есть терминалы для оплаты госпошлины, не забудьте сохранить квитанцию.
После проверки документов вас пригласят в ОВМ МВД для получения паспорта. При оформлении биометрического загранпаспорта вам сделают фотографию и снимут отпечатки пальцев для микрочипа.
Какие документы взять в МФЦ для загранпаспорта
Для оформления загранпаспорта потребуются следующие данные и документы:
Личное фото заявителя.
Информация о профессиональной и образовательной деятельности за последние десять лет: дипломы образовательных учреждений (школа, колледж, университет), трудовая книжка либо договор о трудовой занятости, военный билет или приписное свидетельство, документы ИП, адреса мест жительства за указанные годы, если деятельность временно отсутствовала.
Дополнительно мужчинам от 18 до 30 лет при получении загранпаспорта старого типа потребуется представить один из следующих документов:
Фото или сканы военного билета/приписного свидетельства/справки из военкомата.
Разрешение командующего органа (для действующих военных).
Если раньше меняли фамилию, имя или отчество, нужны будут соответствующие подтверждающие документы. Также стоит предоставить данные текущего загранпаспорта, если он есть.
Нет необходимости отдельно заверять документы или получать специальные справки ни учащимся вузов, ни работающим гражданам, ни пенсионерам. Исключение составляют лишь молодые мужчины указанного возраста, которым обязательно предъявлять документы воинского учета при обращении в органы МВД.
Как оформить загранпаспорт через Госуслуги
Загранпаспорт можно оформить через сервис «Госуслуги» — по сути, это тоже самое, что и заполнение заявления. Портал отправит данные в МВД, останется только прийти в выбранное подразделение для подачи оригиналов документов.
Для оформления паспорта через «Госуслуги» можно воспользоваться таким алгоритмом:
Авторизуйтесь и зайдите на страницу «Получение загранпаспорта» и нажмите «Начать».
2. Выберите вид паспорта, который хотите оформить — старого или нового образца.
3. Далее выберите, кому вы оформляете паспорт.
4. Выберите место получения паспорта.
5. Ознакомьтесь с правилами подачи заявления и выберите «Перейти к заявлению».
Дальше уже можно переходить к заявлению. Рассмотрим пошаговый алгоритм:
Проверьте верность паспортных данных.
Укажите свое место рождения.
3. Проверьте адрес регистрации, затем номер телефона и адрес электронной почты.
4. Ознакомьтесь с требованиями к фотографии.
5. Загрузите фотографию в специальное окно.
6. Укажите сведения о своей деятельности за последние 10 лет.
7. Выберите, меняли ли вы фамилию.
8. Укажите, есть ли у вас действующий загранпаспорт.
9. Если у вас есть действующий загранпаспорт, то укажите его реквизиты.
10. Отметьте дополнительную информацию.
11. Укажите, по какой причине оформляете загранпаспорт.
12. Выберите подразделение МВД, в которое вы подадите оригиналы документов.
13. Подтвердите отправку заявления.
Сколько стоит оформление загранпаспорта через Госуслуги в 2025 году
Для оформления загранпаспорта нужно уплатить госпошлину. Ее размер не зависит от способа оформления: через МФЦ или портал «Госуслуги». Стоимость платежа связана с возрастом и видом документа — биометрический будет дороже.
Кому оформляют
Загранпаспорт старого образца
Загранпаспорт нового образца
Детям до 14 лет
1 000 руб.
3 000 руб.
Взрослым и детям старше 14 лет
2 000 руб.
6 000 руб.
Если получатель зарегистрирован в Калининграде или Калининградской области, то при оформлении загранпаспорта не взимают госпошлину.
Как узнать на какой стадии загранпаспорт
Статус отражает текущее состояние вашего обращения. К примеру, сообщение «Заявление принято ведомством» свидетельствует о том, что оно находится на стадии рассмотрения. Обновление статусов и пояснения к ним осуществляют специалисты МВД, непосредственно работающие над обращением.
При подаче документов через портал «Госуслуги» проследить динамику можно следующим образом:
Перейти в раздел «Обращения».
Найти там свое заявление на получение заграничного паспорта и ознакомиться с актуальным статусом.
Для детального анализа изменений нажмите «Посмотреть историю».
Кроме того, если ваше обращение связано с паспортом нового поколения, вам станет доступна возможность вести диалог с сотрудниками ведомства прямо на портале.
Если же подача документов осуществлялась вами лично, рекомендуем обратиться в территориальное отделение МВД, куда ранее были предоставлены бумаги.
Проверка готовности готового документа возможна онлайн посредством сайта МВД.
Каковы сроки выдачи загранпаспорта в 2025 году
Время изготовления загранпаспорта зависит от выбранного вида документа и других факторов. Сроки выглядят так:
Срок
Когда применяется
1 месяц
Если оформление осуществляется в регионе прописки
До 3-х месяцев
Обращение в отдел по месту временной регистрации или при ее отсутствии, а также наличие допуска к гостайне
