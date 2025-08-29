Загранпаспорт в 2025 году: процедура оформления, цена и сроки

Что нужно для загранпаспорта в МФЦ 2025

Прежде всего, выясните порядок приема документов в нужном вам отделении МФЦ. Некоторые отделения принимают посетителей по записи, в других действует живая очередь или система талонов, выдаваемых в день посещения. Если вы оформляете биометрический паспорт, узнайте о наличии криптокабины в выбранном отделении.

Подготовьте полный комплект необходимых документов и заполненное заявление. Бланк заявления можно скачать и распечатать с официального сайта МВД. Например вот так выглядит документ о получении загранпаспорта старого образца.

Бланк заявления о выдаче паспорта старого образца. Источник: официальный сайт МВД

А вот так выглядит оборотная сторона заявления со сведениями о трудовой деятельности.

Оборотная сторона заявления о выдаче загранпаспорта старого образца. Источник: официальный сайт МВД

Или можно заполнить анкету непосредственно в МФЦ, где предоставят бланк и окажут помощь в заполнении.

Для анкеты и паспорта старого образца потребуются фотографии. Хотя в некоторых МФЦ есть фотокабины, рекомендуем подготовить фотографии заранее. Для биометрического паспорта фотографии не нужны, но для анкеты их все равно придется предоставить.

Тщательно заполняйте анкету, уделяя особое внимание информации о местах работы, учебы и военной службы за последние 10 лет. Хотя для оформления загранпаспорта не требуются трудовая книжка и дипломы, рекомендуется взять их с собой или сделать копии, чтобы точно указать необходимые данные.

При оформлении загранпаспорта старого образца можно внести данные о детях. Однако рекомендуется оформлять детям отдельные загранпаспорта, так как данные, внесенные в родительский паспорт, не всегда признаются.

Обязательно возьмите с собой не только оригиналы документов, но и копию российского паспорта, включая главную страницу, страницы с пропиской и информацией о ранее выданных паспортах. Сканирование просроченных загранпаспортов не требуется, но их рекомендуется иметь при себе.

После проверки анкеты и оригиналов документов сотрудником МФЦ вам необходимо оплатить госпошлину и ожидать вызова. Как правило, в отделениях МФЦ есть терминалы для оплаты госпошлины, не забудьте сохранить квитанцию.

После проверки документов вас пригласят в ОВМ МВД для получения паспорта. При оформлении биометрического загранпаспорта вам сделают фотографию и снимут отпечатки пальцев для микрочипа.