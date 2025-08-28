Риски при реструктуризации долговых обязательств, учет НМА и налоговая отчетность 2025–2026 гг., учет в строительных организациях. Обзор мероприятий с 1 по 15 сентября

Расскажут, как оценить налоговые последствия от планируемых сделок и минимизировать налоговые риски.

Спикеры подробно разберут факторы, требующие внимания при выборе способа реструктуризации, и примеры из судебной практики.

Эксперты Neo расскажут о налоговых последствиях наиболее распространенных методов реструктуризации долговых обязательств — прощении, взаимозачете, цессии и др.

Время : с 11:00 до 12:00

Оформление и налогообложение выплат в пользу механиков и водителей.

Транспортный налог, налог на имущество.

Учет расходов на содержание и использование ОС и автотранспорта.

Учет приобретения и выбытия основных средств.

Формат : онлайн, офлайн, г. Москва, ул. Яблочкова, 21 к.3, эт. , эт. 5, oф.

Время : с 10:00 до 17:00

8 сентября. Новая отчетность и учет основных средств и НМА по правилам 2025–2026 гг.

Ответы на вопросы.

Опцион на заключение договора купли-продажи доли. Преимущества и недостатки.

Корпоративный договор. Преимущества и недостатки.

Чем опасно такое владение и возможные последствия.

Время : с 10:00 до 12:00

10 сентября. Контроль над бизнесом при владении несколькими партнерами. Как избежать корпоративных конфликтов?

15 сентября – 19 сентября. Все изменения 2025–2026 гг. в учете строительных организаций в Сочи!