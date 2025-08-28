ЦОК КПП Аналитик 26.08 Мобильная
Риски при реструктуризации долговых обязательств, учет НМА и налоговая отчетность 2025–2026 гг., учет в строительных организациях. Обзор мероприятий с 1 по 15 сентября

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

3 сентября. Вебинар «Налоговые аспекты реструктуризации внутригрупповой задолженности»

Время: с 11:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Эксперты Neo расскажут о налоговых последствиях наиболее распространенных методов реструктуризации долговых обязательств — прощении, взаимозачете, цессии и др.

  2. Спикеры подробно разберут факторы, требующие внимания при выборе способа реструктуризации, и примеры из судебной практики.

  3. Расскажут, как оценить налоговые последствия от планируемых сделок и минимизировать налоговые риски.

Записаться

8 сентября. Новая отчетность и учет основных средств и НМА по правилам 2025–2026 гг.

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, ул. Яблочкова, 21 к.3, эт. , эт. 5, oф.

Стоимость: 18 000 ₽

Программа:

  1. ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».

  2. ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

  3. ФСБУ 25/2018 «Аренда».

  4. Учет приобретения и выбытия основных средств.

  5. Учет расходов на содержание и использование ОС и автотранспорта.

  6. Транспортный налог, налог на имущество.

  7. Оформление и налогообложение выплат в пользу механиков и водителей.

Записаться

10 сентября. Контроль над бизнесом при владении несколькими партнерами. Как избежать корпоративных конфликтов?

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Корпоративные конфликты.

  2. Владения собственниками «за реестром».

  3. Чем опасно такое владение и возможные последствия.

  4. Механизмы защиты.

  5. Корпоративный договор. Преимущества и недостатки.

  6. Опцион на заключение договора купли-продажи доли. Преимущества и недостатки.

  7. Ответы на вопросы.

Записаться

15 сентября – 19 сентября. Все изменения 2025–2026 гг. в учете строительных организаций в Сочи!

Время: с 10:00 до 14:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Сочи, Олимпийский проспект, 21, oф.

Стоимость: 95 000 ₽

Программа:

1 день: антикризис и новое в законе № 214-ФЗ:

  1. Меры господдержки и изменения законов в сфере строительства в 2025–2026 гг.

  2. Инвестиционный договор и договор долевого участия.

2 день: изменения в бухучете и налогообложении строительных организаций:

  1. Изменения в бухгалтерском учете застройщика.

  2. Налоговая реформа 2025–2026 гг. для строительных организаций.

  3. ККТ в строительстве.

3 день: формирование себестоимости строительства:

  1. Сложные вопросы формирования себестоимости строящегося объекта.

4 день: финансовый результат и отчетность застройщика:

  1. ПБУ 2/2008 в учете застройщика и подрядчика.

  2. Учет доходов и расходов при совмещении и разделении функций застройщика.

  3. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщика.

5 день: новые риски 2025–2026 гг. строительные холдинги:

  1. Налоговое планирование и контроль в строительстве в 2025–2026 гг.

  2. Персональные данные дольщиков — изменения 2025–2026 гг.

  3. Перспективы 2026 г.

Записаться

