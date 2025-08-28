Риски при реструктуризации долговых обязательств, учет НМА и налоговая отчетность 2025–2026 гг., учет в строительных организациях. Обзор мероприятий с 1 по 15 сентября

3 сентября. Вебинар «Налоговые аспекты реструктуризации внутригрупповой задолженности»
Время: с 11:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Эксперты Neo расскажут о налоговых последствиях наиболее распространенных методов реструктуризации долговых обязательств — прощении, взаимозачете, цессии и др.
Спикеры подробно разберут факторы, требующие внимания при выборе способа реструктуризации, и примеры из судебной практики.
Расскажут, как оценить налоговые последствия от планируемых сделок и минимизировать налоговые риски.
8 сентября. Новая отчетность и учет основных средств и НМА по правилам 2025–2026 гг.
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, ул. Яблочкова, 21 к.3, эт. , эт. 5, oф.
Стоимость: 18 000 ₽
ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
ФСБУ 25/2018 «Аренда».
Учет приобретения и выбытия основных средств.
Учет расходов на содержание и использование ОС и автотранспорта.
Транспортный налог, налог на имущество.
Оформление и налогообложение выплат в пользу механиков и водителей.
10 сентября. Контроль над бизнесом при владении несколькими партнерами. Как избежать корпоративных конфликтов?
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Корпоративные конфликты.
Владения собственниками «за реестром».
Чем опасно такое владение и возможные последствия.
Механизмы защиты.
Корпоративный договор. Преимущества и недостатки.
Опцион на заключение договора купли-продажи доли. Преимущества и недостатки.
Ответы на вопросы.
15 сентября – 19 сентября. Все изменения 2025–2026 гг. в учете строительных организаций в Сочи!
Время: с 10:00 до 14:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Сочи, Олимпийский проспект, 21, oф.
Стоимость: 95 000 ₽
1 день: антикризис и новое в законе № 214-ФЗ:
Меры господдержки и изменения законов в сфере строительства в 2025–2026 гг.
Инвестиционный договор и договор долевого участия.
2 день: изменения в бухучете и налогообложении строительных организаций:
Изменения в бухгалтерском учете застройщика.
Налоговая реформа 2025–2026 гг. для строительных организаций.
ККТ в строительстве.
3 день: формирование себестоимости строительства:
Сложные вопросы формирования себестоимости строящегося объекта.
4 день: финансовый результат и отчетность застройщика:
ПБУ 2/2008 в учете застройщика и подрядчика.
Учет доходов и расходов при совмещении и разделении функций застройщика.
Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщика.
5 день: новые риски 2025–2026 гг. строительные холдинги:
Налоговое планирование и контроль в строительстве в 2025–2026 гг.
Персональные данные дольщиков — изменения 2025–2026 гг.
Перспективы 2026 г.
