Валюта: как покупать и где хранить

Где лучше покупать валюту

В нынешних реалиях многое зависит от цели. Если задача в том, чтобы просто хранить сбережения в валюте, начинаем с мониторинга предложений. Удобный инструмент — специализированные сервисы, например, banki.ru. Вбиваем в поиске «купить доллар» по Москве и получаем список банков с актуальными курсами и адресами.

Но есть нюанс: пока доедете до места, курс может измениться, а привлекательная цифра на сайте иногда действует только для премиальных клиентов или для крупных сумм. Поэтому лучше обзвонить несколько банков с выгодными предложениями, уточнить условия и зафиксировать актуальный курс.

Ни в коем случае не покупайте 100-долларовые купюры старого образца. Да, их можно взять с дисконтом, но это «чемодан без ручки»: продать их потом получится только дешевле номинала и то не везде.

Безопаснее всего покупать валюту через банк. И обязательно сохраняйте документы: чеки, справки, ордера. Это пригодится, если нужно будет декларировать сумму при вывозе за границу (без декларации — максимум $10 тысяч или эквивалент), либо при крупных сделках, например, при покупке недвижимости. В условиях жесткого комплаенса банки все чаще запрашивают подтверждение происхождения средств.

В поездках может пригодиться карта зарубежного банка. Российские карты за границей часто не работают. UnionPay — один из немногих вариантов, который принимают в некоторых странах. Карта может быть пластиковой или виртуальной. По функциям сейчас разницы почти нет.

Можно часть денег взять наличными, а часть держать на карте. Если берете большие суммы, то так будет безопаснее.

Частная покупка валюты у знакомых — вопрос доверия. При суммах в несколько тысяч долларов стоит прийти в банк и прогнать их через проверочную машину. Эта небольшая формальность может избавить от серьезных проблем.