Период охлаждения по кредитам: что это такое, сколько длится и на что действует

Что такое период охлаждения кредитов
Период охлаждения кредитов — отрезок времени, по истечении которого заемщик получает кредит. Он начинает действовать с момента подписания индивидуальных условий договора потребительского займа (кредита) по ч. 9.3 ст. 7 ФЗ от 21.12.2013 № 353-ФЗ.
Пока работает период охлаждения можно отказаться от потребительского кредита без финансовых последствий, в том числе процентов (за этот временной промежуток они не начисляются). Заемщику достаточно только направить уведомление в банк или МФО согласно ч. 1 ст. 11 № 353-ФЗ. Способ уведомления предусмотрен в договоре.
Когда ввели период охлаждения кредитов
Период охлаждения кредитов заработал с 1 сентября 2025 года. Эти изменения появились в новой редакции № 353-ФЗ — в ст. 7 появилась новая часть 9.3. Она была введена ФЗ от 13.02.2025 № 9-ФЗ.
Сколько длится период охлаждения по кредиту
Длительность периода охлаждения по кредиту зависит от его суммы. Сделали таблицу для наглядности:
Сумма займа
Длительность периода охлаждения
От 50 до 200 тыс. руб.
4 часа
Более 200 тыс. руб.
48 часов
Банки также обязаны сообщить в письменной форме о сроке предоставления денег, а также напомнить о возможности отказа от получения займа по ч. 9.4 ст. 7 № 353-ФЗ.
У банка может быть установлен меньший период охлаждения — его меняет ЦБ, если банк использует эффективные меры по противодействию мошенничеству. Например, банк может сократить период охлаждения, если он на протяжении минимум 2-х кварталов соответствовал критериям:
На что действует период охлаждения кредитов
Период охлаждения действует по потребительским кредитам и займам. А также он распространяется на увеличение суммы кредита по действующему договору и повышение лимита по кредитной карте. В этих ситуациях длительность зависит от ранее предоставленной суммы и размера увеличения.
Например, если по кредитной карте лимит был 160 тыс. руб., а его увеличили на 40 тыс. руб., то период охлаждения — 48 часов.
При этом период охлаждения действует как при электронном оформлении кредита (займа), так и при посещении офиса банка.
Период охлаждения не применяют по ипотечным и образовательным кредитам, а также по займам до 50 тыс. руб. Есть еще несколько исключений, когда получить средства можно сразу после заключения договора.
Вид займа
Условия
Автокредиты
Если автомобиль продает юридическое лицо
Покупка товаров и услуг в кредит
Когда потребитель лично присутствует в магазине или организации
Кредит на рефинансирование ранее взятых займов
Если это не приводит к увеличению размера кредитов
Кредиты
Если по обязательствам отвечают несколько созаемщиков или когда у заемщика есть поручители
В случаях, когда заемщик не позднее, чем за 2 дня назначает доверенное лицо для подтверждения заключения договора
