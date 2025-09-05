Период охлаждения по кредитам: что это такое, сколько длится и на что действует

Что такое период охлаждения кредитов

Период охлаждения кредитов — отрезок времени, по истечении которого заемщик получает кредит. Он начинает действовать с момента подписания индивидуальных условий договора потребительского займа (кредита) по ч. 9.3 ст. 7 ФЗ от 21.12.2013 № 353-ФЗ.

Пока работает период охлаждения можно отказаться от потребительского кредита без финансовых последствий, в том числе процентов (за этот временной промежуток они не начисляются). Заемщику достаточно только направить уведомление в банк или МФО согласно ч. 1 ст. 11 № 353-ФЗ. Способ уведомления предусмотрен в договоре.