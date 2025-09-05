ЦОК ОК УСН 25.08 Мобильная
Период охлаждения по кредитам: что это такое, сколько длится и на что действует

Период охлаждения ввели в рамках противодействия кредитному мошенничеству. Что это такое, сколько он длится и на что действует — рассказали в статье.

Что такое период охлаждения кредитов

Период охлаждения кредитов — отрезок времени, по истечении которого заемщик получает кредит. Он начинает действовать с момента подписания индивидуальных условий договора потребительского займа (кредита) по ч. 9.3 ст. 7 ФЗ от 21.12.2013 № 353-ФЗ.

Пока работает период охлаждения можно отказаться от потребительского кредита без финансовых последствий, в том числе процентов (за этот временной промежуток они не начисляются). Заемщику достаточно только направить уведомление в банк или МФО согласно ч. 1 ст. 11 № 353-ФЗ. Способ уведомления предусмотрен в договоре.

Когда ввели период охлаждения кредитов

Период охлаждения кредитов заработал с 1 сентября 2025 года. Эти изменения появились в новой редакции № 353-ФЗ — в ст. 7 появилась новая часть 9.3. Она была введена ФЗ от 13.02.2025 № 9-ФЗ.

Сколько длится период охлаждения по кредиту

Длительность периода охлаждения по кредиту зависит от его суммы. Сделали таблицу для наглядности:

Сумма займа

Длительность периода охлаждения

От 50 до 200 тыс. руб.

4 часа

Более 200 тыс. руб.

48 часов

Банки также обязаны сообщить в письменной форме о сроке предоставления денег, а также напомнить о возможности отказа от получения займа по ч. 9.4 ст. 7 № 353-ФЗ.

У банка может быть установлен меньший период охлаждения — его меняет ЦБ, если банк использует эффективные меры по противодействию мошенничеству. Например, банк может сократить период охлаждения, если он на протяжении минимум 2-х кварталов соответствовал критериям:

Скриншот критериев из Указаний Банка России от 27.06.2025 № 7108-У

На что действует период охлаждения кредитов

Период охлаждения действует по потребительским кредитам и займам. А также он распространяется на увеличение суммы кредита по действующему договору и повышение лимита по кредитной карте. В этих ситуациях длительность зависит от ранее предоставленной суммы и размера увеличения.

Например, если по кредитной карте лимит был 160 тыс. руб., а его увеличили на 40 тыс. руб., то период охлаждения — 48 часов.

При этом период охлаждения действует как при электронном оформлении кредита (займа), так и при посещении офиса банка.

Период охлаждения не применяют по ипотечным и образовательным кредитам, а также по займам до 50 тыс. руб. Есть еще несколько исключений, когда получить средства можно сразу после заключения договора.

Вид займа

Условия

Автокредиты

Если автомобиль продает юридическое лицо

Покупка товаров и услуг в кредит

Когда потребитель лично присутствует в магазине или организации 

Кредит на рефинансирование ранее взятых займов

Если это не приводит к увеличению размера кредитов

Кредиты

Если по обязательствам отвечают несколько созаемщиков или когда у заемщика есть поручители 

В случаях, когда заемщик не позднее, чем за 2 дня назначает доверенное лицо для подтверждения заключения договора 

